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رياضة

الدوري الإيطالي، تشكيل فيورنتينا الرسمي لمواجهة إمبولي

فيرونتينا
فيرونتينا

أعلن بالادينو مدرب فريق فيرونتينا عن تشكيل فريقه لمباراته أمام إمبولي في المباراة المقرر أن تقام اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي

تشكيل مباراة فيرونتينا أمام إمبولي 

إنترميلان يهزم لاتسيو بثنائية 

وفاز إنتر ميلان بهدفين نظيفين على لاتسيو في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة السادسة عشرة على ملعب الأولمبيكو معقل لاتسيو.

أحداث مباراة إنتر ميلان ولاتسيو

سيطر لاعبو إنتر ميلان على مجريات الشوط الأول وأضاع لاعبوه العديد من الفرص.

واستطاع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز خطف الهدف الأول للإنتر في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني نجح ماركوس تورام في تسجيل الهدف الثاني مع حلول الدقيقة 66 من عمر المباراة.

 

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