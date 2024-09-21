يوفنتوس يتعادل مع نابولي سلبيا في الدوري الإيطالي
تعادل فريق يوفنتوس الإيطالي مساء يوم السبت مع منافسه نابولي في قمة مباريات الجولة 5 من منافسات الدوري الإيطالي.
ويحتل نابولي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد يوفنتوس في المركز الرابع برصيد 9 نقاط.
تاريخ مواجهات يوفنتوس ضد نابولي
وقبل لقاء اليوم واجه يوفنتوس منافسه في المباراة القادمة، نابولي، بمسابقة الدوري الإيطالي حتى الآن 156 مباراة، ونجح اليوفي في الفوز 71 مباراة، وخسر في 37 لقاء، وتعادل الفريقان 48 مرة.
ونجح يوفنتوس في تسجيل 225 هدفًا بمرمى نابولي، بينما الفريق الجنوبي أحرز 173 هدفًا بمرمى اليوفي، ويعتبر جيامبيرو بونيبيرتي نجم السيدة العجوز السابق هو الهداف التاريخي للقاءات الفريقين بالدوري برصيد 8 أهداف.
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