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رياضة

الدوري الإنجليزي، أستون فيلا يتقدم على إيبسويتش 1/2 في الشوط الأول

أستون فيلا يتقدم
أستون فيلا يتقدم على إيبسويتش في الشوط الأول، فيتو

الدوري الإنجليزي، تقدم فريق أستون فيلا على مضيفه إيبسوتش تاون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم أصحاب الأرض نادي إيبسويتش تاون بالهدف الأول مبكرا في الدقيقة الثامنة، عن طريق ليام ديلاب، قبل أن ينجح أستون فيلا في العودة بهدفين عن طريق مورجان روجرز بالدقيقة 15، وأولي واتكينز بالدقيقة 32.

تشكيل إيبسويتش تاون أمام أستون فيلا

شهد تشكيل إيبسويتش تاون تواجد سام مرسي نجم المنتخب المصري، حيث جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أرنيت موريس.

خط الدفاع: أكسيل توانزيبي، دارا أوشيا، جاكوب جريفيس، ليف ديفيز.

وسط الملعب: سام مرسي، كالفين فيليبس، جاك كلارك، أوماري هوتشينسون، تشيدوزي أوجبيني.

الهجوم: ليام ديلاب.

فيما يحتضن ملعب "أولد ترافورد" مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام في قمة منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد.

ويتصدر ليفربول قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة مانشستر يونايتد ضد توتنهام كالتالي..

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة مانشستر يونايتد ضد توتنهام 

1. ليفربول 15 نقطة
2. مانشستر سيتي 14 نقطة
3. آرسنال 14 نقطة
4. تشيلسي 13 نقطة
5. أستون فيلا 12 نقطة
6. فولهام 11 نقطة
7. نيوكاسل يونايتد 11 نقطة
8. برايتون 9 نقاط
9. نوتينجهام فورست 9 نقاط
10. توتنهام هوتسبير 7 نقاط
11. مانشستر يونايتد 7 نقاط
12. برينتفورد 7 نقاط
13. بورنموث 5 نقاط
14. وست هام يونايتد 5 نقاط
15. إيفرتون 4 نقاط
16. ليستر سيتي 3 نقاط
17. كريستال بالاس 3 نقاط
18. إبسويتش تاون 3 نقاط
19. ساوثهامتون 1 نقطة
20. وولفرهامبتون 1 نقطة
 

 

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الحادي عشر، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن توتنهام صاحب المركز العاشر.

وكان مانشستر يونايتد تعادل سلبيًا مع كريستال بالاس في الجولة الماضية، بينما فاز توتنهام على برينتفورد بثلاثة أهداف لهدف.

 

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