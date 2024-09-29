جلسة خلال أيام بين ميكالي واتحاد الكرة لحسم تشكيل جهازه المعاون

ميكالي، اتفق البرازيلي روجيرو ميكالي مع مسئولي اتحاد الكرة على عقد جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل حسم تشكيل الجهاز المعاون للخواجة في منتخب 2005.

وكانت فيتو انفردت في وقت سابق بأن ميكالي أبلغ مسئولي اتحاد الكرة بأنه سيحضر معه أربع مساعدين أجانب ضمن الجهاز المعاون له في منتخب الشباب مواليد 2005.

تشكيل الجهاز الإداري والطبي لمنتخب مواليد 2005

أما الجلسة التي سيعقدها ميكالي خلال الأيام المقبلة، فتشهد الإتفاق على تشكيل الجهاز الإداري والطبي للفريق، إلى جانب إنضمام مدرب مصري للجهاز الفني، وأغلب الظن سيكون عادل مصطفى الذي عمل مع ميكالي في الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي.

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4 مساعدين أجانب في جهاز ميكالي

وتمسك ميكالي خلال تفاوضه مع الثنائي خالد الدرندلي ومحمد بركات، بوجود أربعة مساعدين أجانب ضمن جهازه الفني المعاون وهم مدرب مساعد ومدرب حراس مرمى ومخطط أحمال ومحلل أداء

كما إتفق ميكالي مع مسئولي اتحاد الكرة على تخصيص راتب شهري بقيمة 25 ألف دولار لمساعديه الأربعة الأجانب

وأصر ميكالي أن يحصل على 10 ألاف دولار كبدل سكن شهريًا على أن يقوم هو بالبحث عن السكن المناسب له بشكل شخصي بعيد عن اتحاد الكرة

ميكالي، فيتو

120 ألف دولار فاتورة ميكالي ومساعديه

فجر مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري مفاجأة من العيار الثقيل فيما يتعلق بإجمالي قيمة الفاتورة الشهرية للتعاقد مع البرازيلي روجيرو ميكالي لقيادة منتخب الشباب مواليد 2005.

وأكد المصدر لـ فيتو، أن إجمالي مرتبات الجهاز الفني لـمنتخب الشباب بقيادة ميكالي سيصل إلى 120 ألف دولار، حيث يحصل الخواجة على 85 ألف دولار، بالإضافة ل25 ألف دولار يحصل عليها مساعديه الأجانب وعددهم أربعة مساعدين، إلى جانب 10 آلاف دولار قيمة بدل السكن، بعد أن رفض الخواجة قيام اتحاد الكرة اختيار السكن المخصص له، وتمسك ميكالي بأن يقوم باستلام بدل السكن في يده مبلغ مالي بقيمة 10 آلاف دولار.

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وتوصل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، إلى اتفاق نهائي مع البرازيلي روجيريو ميكالي لقيادة منتخب الشباب مواليد 2005 خلال المرحلة المقبلة ولمدة 4 سنوات مقبلة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الشباب والرياضة.