أنشطة ترفيهية ورياضية متنوعة في ثاني أيام الدراسة بـ"مهرجان" عين شمس

تستمر فعاليات مهرجان استقبال الطلاب الجدد والقدامى في جامعة عين شمس لليوم الثاني على التوالي حيث تستمر الأجواء الاحتفالية المفعمة بالنشاط والحيوية من الطلاب الجدد والقدامى، وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

أجواء حماسية لمشاركة الطلاب في الأنشطة المتنوعة باليوم الثاني لمهرجان استقبال الطلاب للعام الجامعي الجديد

و شارك الطلاب في مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية، الرياضية، والاجتماعية التي عززت من تفاعلهم وأشعلت روح الحماسة في أرجاء الحرم الجامعي وبث الأمل والتفاؤل ببداية العام الجديد.

تضمنت فعاليات اليوم الثاني من المهرجان عروضًا فنية وموسيقية رائعة قدمها الطلاب بمهارة وإبداع، ما أضفى طابعًا ثقافيًا مميزًا على الفعاليات وأظهر مواهبهم الفنية المتنوعة.

وفي إطار تعزيز التواصل المجتمعي، شارك الهلال الأحمر المصري بجناح خاص في المهرجان بتوعية الطلاب بأهمية التطوع والخدمات الصحية التي يقدمها الهلال الأحمر.



كما تم تقديم ورش عمل تثقيفية حول الوعي الطبي، لتشجيع الطلاب على المشاركة الفعّالة في خدمة المجتمع.

وتستمر أجنحة الأنشطة المتنوعة فى تعريف الطلاب بخدمتها وفعالياتها وكيفية المشاركة فيها مثل جناح طلاب من أجل مصر وجناح قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وجناح قطاع التدريب والتطوير والأنشطة الطلابية ( الاجتماعى والثقافى والفنى والرياضى وجوالة وأسر ... ) وجناح إدارة الوافدين وصندوق التكافل الإجتماعى وجناح رابطة الخريجين وجناح وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف، والتضامن الإجتماعى، وجناح مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة وجمعية مصر شريان العطاء وجناح الإدارة العامة للشئون الطبية وجناح بنك مصر وجميع الفعاليات والألعاب الترفيهية للطلاب.