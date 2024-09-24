الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 24- 09- 2024 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

شهدت أسعار الزيت، حالة من الاستقرار اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، بعد التراجعات التي شهدتها خلال الأيام الأخيرة في الأسواق المحلية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفقا لآخر الأسعار الموجودة في الأسواق.


أسعار الزيت في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق

بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 47 ألف جنيه.

بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 48 ألف جنيه.

بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 52 ألف جنيه.

 

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 54500 جنيه.

بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 55 ألف جنيه.

بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 55 ألف جنيه.

أسعار زجاجة زيت عباد الشمس وفقًا لرصد البوابة الحكومية

بلغ متوسط سعر زيت عباد الشمس سلايت نحو 84.8 جنيه، لتتراوح أسعار زجاجة الزيت من 60 إلى 104 جنيهات لكل لتر.

بلغ متوسط سعر زيت عباد الشمس نحو 80.7 جنيه، لتتراوح أسعار زجاجة الزيت من 55 إلى 100 جنيه لكل لتر.

أسعار زجاجة زيت الذرة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

بلغ متوسط سعر زيت ذرة نحو 92.4 جنيه، لتتراوح أسعار زجاجة الزيت من 65 إلى 120 جنيهًا لكل لتر.

بلغ متوسط سعر  زيت الذرة كريستال نحو 95.4 جنيه، لتتراوح أسعار زجاجة الزيت من 60 إلى 115 جنيهًا. 

سعر زجاجة الزيت عباد الشمس في المحال التجارية

  1. بلغ سعر زجاجة زيت عباد الشمس كريستال وزن 1.5 لتر نحو 138 جنيهًا.
  2. بلغ سعر زيت عباد الشمس كريستال وزن لتر نحو 84.75 جنيه.
  3. بلغ سعر زيت عباد الشمس الأصيل وزن 2.25 لتر نحو 164.5 جنيه.
  4. بلغ سعر زيت عباد الشمس سلايت وزن 1.5 لتر نحو 117.5 جنيه.
  5. بلغ سعر زجاجة زيت عباد الشمس كريستال وزن 2.2 لتر نحو 185.5 جنيه.
  6. بلغ سعر عباد الشمس عافية وزن 800 مل نحو 71.75 جنيه.
  7. بلغ سعر زيت عباد الشمس كريستال وزن 5 لتر نحو 415 جنيهًا.
  8. بلغ سعر زيت عباد الشمس حلوة وزن 4.5 لتر نحو 358 جنيهًا.

سعر زجاجة الزيت الخليط في المحال التجارية

  • بلغ سعر زيت خليط هداية وزن لتر نحو 63 جنيهًا.
  • بلغ سعر زيت خليط حلوة وزن 4.5 لتر نحو 272.75 جنيه.
  • بلغ سعر زيت خليط قليه وزن 4.5 لتر نحو 272.75 جنيه.
  • بلغ سعر زيت خليط جولدن ألفا وزن 700 مل نحو 45 جنيهًا.
  • بلغ سعر زجاجة زيت خليط حلوة وزن 2.25 لتر نحو 138.5 جنيه.
  • بلغ سعر زجاجة زيت خليط حلوة وزن 700 مل نحو 48.5 جنيه.
  • بلغ سعر زيت خليط قلية وزن 2.1 لتر نحو 128.5 جنيه.
  • بلغ سعر زجاجة زيت خليط هدية وزن 4.5 لتر نحو 272.75 جنيه.
  • بلغ سعر زجاجة زيت خليط تبارك وزن لتر نحو 80 جنيهًا.
  • بلغ سعر زيت خليط هنادي وزن 2.1 لتر نحو 128.5 جنيه.
  • بلغ سعر زيت طبخ صني وزن 750 مل نحو 57.5 جنيه.
  • بلغ سعر زيت طبخ صني وزن 4.4 لتر نحو 294.5 جنيه.

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 20- 09- 2024 في الأسواق

أخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 19-9-2024 في الأسواق

سعر زجاجة زيت الذرة في المحال التجارية

  1. بلغ سعر زجاجة زيت ذرة أوميجا بلس عافية وزن 2.2 لتر نحو 194.5 جنيه.
  2. بلغ سعر زيت ذرة عافية وزن 2.2 لتر نحو 214.5 جنيه.
  3. بلغ سعر زيت ذرة كريستال وزن 2.2 لتر نحو 214.5 جنيه.
  4. بلغ سعر زجاجة زيت ذرة سلايت وزن 2.25 لتر نحو 206.5 جنيه.
  5. بلغ سعر زيت ذرة أوميجا بلس عافية وزن 1.6 لتر نحو 146 جنيهًا.
  6. بلغ سعر زجاجة زيت ذرة سلايت وزن 750 مل نحو 72.75 جنيه.
  7. بلغ سعر زيت ذرة كريستال وزن 1.6 لتر نحو 161 جنيهًا.
  8. بلغ سعر زيت ذرة كريستال وزن 800 مل نحو 83 جنيهًا.
  9. بلغ سعر زيت ذرة كريستال زجاجة بخاج وزن 200 مل نحو 19 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزيت اسعار الزيت زيت عباد الشمس سعر زجاجة زيت الذرة أسعار الزيت المكرر

مواد متعلقة

اعرفى فوائد حمام الزيت للشعر الجاف

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 20- 09- 2024 في الأسواق

الأكثر قراءة

هل يشهد اجتماع البنك المركزي المقبل بدء خفض الفائدة؟

توغل روسي في المجال الجوي لليابان، والمقاتلات تتدخل بالصواريخ

انفجارات قوية في شمال حيفا وانطلاق صافرات الإنذار

يصل إلى 4 جنيهات، انخفاض أسعار البيض في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 24- 09- 2024 في الأسواق

إغلاق جميع أسواق ومدارس مدينة سودانية بسبب تفشي الكوليرا

بعد أزمة ارتفاع سعر البيض، توفير فرص عمل للسيدات لبيع الأعلاف بالبحيرة والجيزة

السلسلة والكاب وقصات الشعر، أبرز المخالفات في مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة (فيديو)

منوعات

المزيد

حفلة تحرش بفتاة مغربية، قصة فيديو أثار عاصفة غضب في طنجة

دولة آسيوية تسجل أول حالة إصابة بمرض جدري القردة

قرويون يربطون ثعبانًا ساما ويحرقونه حيًا في الهند،اكتشف السبب

إحصائيات رسمية: 25 ألف مهاجر وصلوا بريطانيا منذ بداية 2024

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 24- 09- 2024 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأثنين 23-09-2024 في الأسواق

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

بكام طن الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم؟

المزيد

انفوجراف

بعد تعيينه أمينا لمجمع البحوث الإسلامية.. من هو الدكتور محمد عبد الدايم الجندي؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 24-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 24-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 24-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية