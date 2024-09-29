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وحدة الظل 910.. ترتبط بالحرس الثوري الإيراني.. برزت بعد اغتيال سليماني.. حزب الله يهدد باستخدامها ضد إسرائيل انتقامًا لنصر الله

وحدة الظل، فيتو
وحدة الظل، فيتو

بينما تتصاعد المواجهات بين حزب الله في لبنان والجيش الإسرائيلي متخطية قواعد الاشتباك التي حافظ عليها الجانبان منذ تفجر الصراع في قطاع غزة، يوم السابع من أكتوبر الماضي، وعلى وقع الخسائر المؤلمة التي مني بها حزب الله منذ الأسبوع الماضي، مع اغتيال إسرائيل قيادات مهمة في صفوفه أبرزهم الأمين العام لحزب الله حسن نصر  الله بدأ على ما يبدو بعض التململ داخل الحزب.

 وقبل ذلك بأيام كان حزب الله، الجماعة  غير الحكومية الأكثر تسليحًا في العالم، تلقى ضربة مؤلمة الأسبوع الماضي، بعدما اخترقت إسرائيل آلاف أجهزة النداء اللاسلكي (بيجر) والووكي توكي وفجرتها بوجه المئات من عناصره فضلا عن مدنيين يستعملون تلك الأجهزة أيضا، ما خلف عشرات القتلى ونحو 3000 مصاب.

وكشف مسؤولون مطلعون أن الحزب بدأ يتعامل مع بعض الخلافات في صفوفه حول كيفية الرد على سلسلة من الهجمات الإسرائيلية المدمرة التي طالته.

وحدة الظل 910  قادرة علي استهداف المجتمعات الإسرائيلية 

وقال خبراء أمنيون إسرائيليون إن رد  جماع "حزب الله"، على اغتيال أمينها العام حسن نصر الله، قد يأتي عبر الوحدة 910، أو ما تُعرف بـ"وحدة الظل"، التابعة للجماعة اللبنانية.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن الخبراء أن الوحدة  جاهزة لاستهداف المجتمعات الإسرائيلية واليهودية في جميع أنحاء العالم، وأنها تشكل تهديدًا لأهداف إسرائيلية ويهودية عالمية".

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ونقلت الصحيفة عن باحثين في مركز أبحاث "ألما" أن الوحدة 910 أو "الوحدة السوداء" (حسب الصحيفة) برزت بعد اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وعملت في الأمريكتين وأوروبا وأفريقيا وآسيا وكانت قادرة على شن هجمات انتقامية كبيرة في غضون مهلة قصيرة.

وقالت إنها  نفذت عمليات انتقامية بنجاح قبل 32 عامًا بعد اغتيال زعيم حزب الله السابق عباس الموسوي.

ووصف الخبراء الوحدة بأنها إحدى أكثر فروع  الجماعة سرية وخطورة، وتقع تحت قيادة طلال حمية، المعروف أيضًا باسم "أبو جعفر"، وأنها مرتبطة بشكل وثيق بالحرس الثوري الإيراني.

الذراع العملياتي الأساسي لحزب الله لتنفيذ الهجمات الدولية

ووصف الباحث تال باري الوحدة 910 بأنها “الذراع العملياتي الأساسي لحزب الله لتنفيذ الهجمات الدولية”، مشيرا  إلى أن الوحدة أدت دورًا مهمًا في حرب الظل التي تشنها إيران ضد الغرب، مستهدفة مؤسسات الأمن والاستخبارات الأمريكية وكذلك المدنيين.

وشاركت الوحدة في عدد من الهجمات البارزة، بما في ذلك تفجير السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس في عام 1992 والمركز المجتمعي اليهودي في الأرجنتين في عام 1994.

وفي عام 2012، نفذت تفجيرًا انتحاريًا على حافلة تقل سياحًا إسرائيليين في بورغاس، بلغاريا.

وتضيف الصحيفة أن الوحدة حافظت على السرية التامة في عملياتها، واعتمدت على عملاء خضعوا لتدريب أمني صارم وكانوا غالبًا يحملون جنسيات أجنبية، تحت غطاء مدني.

في العقود الأخيرة، ركزت أنشطة الوحدة 910 في المقام الأول على أمريكا الجنوبية وأفريقيا وآسيا، لكنها عملت أيضًا في الولايات المتحدة وأوروبا.

وقالت الصحيفة إن الوحدة، وحسب تقارير أميركية، خططت لهجمات على مواقع رئيسية، بما في ذلك مطار جون كينيدي في نيويورك. 

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