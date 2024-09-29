وزير العمل يبحث مع رئيس اتحاد الصناعات تطوير منظومة التدريب المهني

استقبل محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد زكي السويدي، وذلك بحضور المهندس هاني محمد محمود عبدالمجيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق.

تم بحث مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المُشترك بين "الوزارة" و"الإتحاد"، حيث أكد الجانبان أهمية تكثيف التعاون، والتنسيق في بعض قضايا العمل من بينها مشروع قانون العمل، بما يُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل،ويُشجع على "الإستثمار"،وكذلك تطبيق الحد الأدنى للرواتب،تنفيذًا لقرار المجلس القومي للأجور.

كما جرى التباحث بشأن التعاون في تنفيذ وأهداف وخطة وزارة العمل لتطوير منظومة التدريب المهني، بما يتماشى مع مُتغيرات سوق العمل في الداخل والخارج.

وخلال اللقاء أكد وزير العمل حرص الوزارة على التواصل والتعاون مع شركاء العمل والتنمية،خاصة طرفي العملية الإنتاجية من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، بشكل متوزان، للتشاور في الموضوعات المُشتركة،من أجل بيئة عمل لائقة تتحقق فيها مصالح كافة الأطراف، وتكون ظهيرًا لعملية التنمية التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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