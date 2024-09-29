الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير العمل يبحث مع رئيس اتحاد الصناعات تطوير منظومة التدريب المهني

محمد جبران وزير العمل
محمد جبران وزير العمل خلال الاجتماع

استقبل محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد زكي السويدي، وذلك بحضور المهندس هاني محمد محمود عبدالمجيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق.

تم بحث مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المُشترك بين "الوزارة" و"الإتحاد"، حيث أكد الجانبان أهمية تكثيف التعاون، والتنسيق في بعض قضايا العمل من بينها مشروع قانون العمل، بما يُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل،ويُشجع على "الإستثمار"،وكذلك تطبيق الحد الأدنى للرواتب،تنفيذًا لقرار المجلس القومي للأجور.

 

كما جرى التباحث بشأن التعاون في تنفيذ وأهداف وخطة وزارة العمل لتطوير منظومة التدريب المهني، بما يتماشى مع مُتغيرات سوق العمل في الداخل والخارج.

وخلال اللقاء أكد وزير العمل حرص الوزارة على التواصل والتعاون مع شركاء العمل والتنمية،خاصة طرفي العملية الإنتاجية من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، بشكل متوزان، للتشاور في الموضوعات المُشتركة،من أجل بيئة عمل لائقة تتحقق فيها مصالح كافة الأطراف، وتكون ظهيرًا لعملية التنمية التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اتحاد الصناعات المصرية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرئيس عبدالفتاح السيسي العاصمة الإدارية الجديدة المهندس هاني محمد محمود المهندس محمد زكي السويدي

مواد متعلقة

نموذج محاكاة لعملية إخلاء في حالة تعرض مبنى وزارة العمل لحادث طارئ (فيديو وصور)

جبران: بدء إجراءات سفر شباب تقدموا للحصول على وظائف وفرتها وزارة العمل في "البوسنة والهرسك"

هل يجوز تشغيل العامل في إجازة المولد النبوي؟ وزارة العمل تجيب

وزارة العمل تخصص رقم "واتساب" لاستقبال شكاوى واستفسارات المصريين في قطر

الأكثر قراءة

تشققات وتسريب مياه بسد السرج، خبيرة ترسيم حدود تكشف قرب انهياره (فيديو)

الكهرباء تزف بشرى للمواطنين بخصوص فواتير الاستهلاك لشهر سبتمبر

بعد حديثه عن إسرائيل بالأمم المتحدة، ساويرس يوجه رسالة لوزير خارجية الأردن

طلاسم عمل مؤمن زكريا تتصدر التريند، والنشطاء: معالج روحي يكشف سر إصابة اللاعب بالسحر

لحظة انتشال جثمان حسن نصر الله من موقع استشهاده (فيديو)

الجثمان سليم وخال من الجروح.. كيف عثر عناصر حزب الله على جثمان نصر الله (فيديوجراف)

السيناريوهات المتوقعة بعد اقتراب قوات فانو من أديس بابا

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

منوعات

المزيد

بمبلغ خيالي، بيع فيديو مدته 10 ثوان لموكب جون كينيدي قبل مقتله

بالدموع والقبلات، آلاف اليابانيين يودعون دب الباندا

معرض صيني يضم 400 قطعة أثرية منتشلة من البحر

العثور على فأس من العصر البرونزي بشمال غرب روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر الأرز اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

الجثمان سليم وخال من الجروح.. كيف عثر عناصر حزب الله على جثمان نصر الله (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز حل السحر بسحر مثله، اعرف آراء العلماء

مفتي الجمهورية: التربية الإيجابية أمر ضروري للحفاظ على المجتمع

تفسير حلم الكي بالنار في المنام وعلاقته بكسب المال وإنفاقه في المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية