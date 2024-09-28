200 ألف جنيه لأسرة عامل توفي و20 ألفًا لمصاب بعد سقوطهما من على سقالة بالتجمع الخامس

وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، ومديرية العمل بالقاهرة، بسرعة المتابعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن اثنين من العمال ضحايا حادث، وقع في مول تحت الانشاء، بالتجمع الخامس،حيث فارق عامل الحياة، فيما أصيب آخر إثر سقوطهما من علو أثناء مباشرتهما مهام عملهما.

وأكد الوزير جبران، في توجيهاته سرعة صرف التعويضات اللازمة من "بند الحوادث" بالحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والتي تصل إلى 200 ألف جنيه المتوفي، و20 ألفًا للمصاب، وذلك بعد استيفاء الأوراق، والمُستندات اللازمة للصرف، طبقا للوائح والنظم المعمول بها.

وقال الوزير إن تقديم الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، هدف رئيسي في برنامج الحكومة الجديدة، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجه الوزير بخالص العزاء إلى أسرة المتوفى، ودعا للمصاب بسرعة الشفاء العاجل.

في نفس السياق أكد أحمد عزاز مدير مديرية عمل القاهرة أنه عقب وقوع الحادث مباشرة،وبتوجيه من الوزير جبران، انتقل فريق من المديرية إلى مواقع الحادث، والتواصل مع أهالي الضحايا، موضحًا أن المتوفي يدعى أسامة يناير موريس عبده، 27 سنة، من عزبة الهجانة بمدينة نصر، عامل رفع سقالة بالموقع، والمصاب هو عاطف مجدي منير 18 سنة، عامل، ومقيم بعزبة الهجانة بمدينة نصر.

وأوضح أنه أثناء عمل المذكورين، بالموقع، وحال استقلالهما سقالة حديدية "ونش رفع"، لرفع بعض الخامات والأدوات المستخدمة في عملية التشطيب، انقطع الواير الجانبي الأيمن الخاص بالسقالة، مما أدى لسقوطهما من الطابق السادس من ارتفاع يقدر حوالي 18 مترا، وحدوث إصابتهما المنوه عنها والتي أودت بحياة أحدهما، وإصابة الآخر.