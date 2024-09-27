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أخبار مصر

642 ألف دولار، عودة مستحقات بحارة مصريين بالسعودية

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو

 أعلن محمد جبران وزير العمل ، اليوم الجمعة، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بمدينة الرياض، وبالتنسيق مع القنصلية المصرية هناك، في إعادة مئات الآلاف من الدولارات، مستحقات بحارة مصريين كانوا يعملون على متن سفن بموانئ التنقيب عن البترول بالمياه الإقليمية بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا على توجيهاته المستمرة بضرورة تكثيف جهود مكاتب التمثيل العمالي بالخارج في التواصل مع العمال المصريين، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم.

 

وبحسب بيان صحفي أوضح رئيس المكتب العمالي بالرياض محمد عليان أنه تنفيذًا لتعليمات وزير العمل، بتقديم وتسهيل كافة الخدمات وتسوية الشكاوي للعمالة المصرية الموجودة بالمملكة العربية السعودية، قام  مكتب الرياض بالتنسيق مع القنصلية المصرية، بالتعامل الفوري مع شكوى البحارة، والمرسلة إلى "المكتب العمالي"، عن طريق وزارتي العمل والخارجية، بشأن مطالب  بحارة مصريين، لتأخر صرف مستحقاتهم المالية من إحدى الشركات التي تعمل في مجالات التنقيب عن البترول بالمياه الإقليمية بالمملكة العربية السعودية، والتي استعانت بهؤلاء البحارة في بعض العمليات والمهمات ذات التوقيتات الزمنية المحددة. 

وأضاف عليان أن "المكتب العمالي" تواصل  خلال الشهرين الماضيين مع المسئولين بالشركة لتسوية جميع المستحقات المتأخرة للبحارة، خلال فترة عملهم على تلك السفن، مما أسفر عن  نجاح الجهود في صرف مبلغ  642.014  ألف دولار  "ستمائة واثنين وأربعون ألف وأربعة عشر دولارا"، بما يعادل 31.259.661 جنيه "واحد وثلاثين مليونًا ومائتان وتسعة وخمسون ألفا وستمائة واحد وستون جنيهًا
مصريًا "، لما يقرب من 100 بحار مصري.

وقال إنه تم  تحويل المبالغ كاملة على حسابات البحارة المصريين،وبالتالي تسوية الشكوي بعد حصول "البحارة" على بعض مستحقاتهم المتأخرة.

 

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