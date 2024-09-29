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انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية في الفيوم غدا

مهرجان النباتات الطبية
مهرجان النباتات الطبية والعطرية

ينطلق غدا الاثنين بمحافظة الفيوم، المهرجان الثالث للنباتات الطبية والعطرية، حيث يشهد المهرجان الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالإضافة إلى عدد من المحافظين.

اهداف النسخة الثالثة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية

ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على أهمية النباتات الطبية والعطرية في الاقتصاد المصري، ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، كما يوفر منصة لعرض أحدث التقنيات والمنتجات في هذا المجال، وتبادل الخبرات بين المزارعين والباحثين والصناعيين.

كما يهدف المهرجان الى زيادة الوعي بأهمية النباتات الطبية والعطرية، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وتطوير سلاسل الإنتاج والتسويق، ودعم المزارعين لزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل وزيادة الدخل.

برنامج مهرجان النباتات الطبية والعطرية الثالث

يتضمن المهرجان مجموعة متنوعة من الفعاليات، منها معرض للمنتجات الطبيعية والعطرية، ورش عمل تدريبية حول زراعة وتصنيع النباتات الطبية والعطرية، مؤتمر علمي لمناقشة أحدث المستجدات في  زراعة وتداول وتصنيعو النباتات الطبية والعطرية، وزيارات ميدانية لمزارع النباتات الطبية والعطرية بمركز ابشواي بمحافظة الفيوم

الاهتمام بالثروات الطبيعية

ويمثل المهرجان الثالث للنباتات الطبية والعطرية خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر، ويؤكد على اهتمام الدولة بالثروات الطبيعية، ومن المتوقع أن يساهم هذا الحدث في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير النباتات الطبية والعطرية.

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