صفارات الإنذار تدوي في 6 مقاطعات أوكرانية

الحرب الروسية الأوكرانية، أظهرت بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، إعلان حالة تأهب للغارات الجوية في مقاطعات كييف وأوديسا ونيكولايف وسومي وتشرنيجوف وجيتومير في أوكرانيا.

وفقا للبيانات، انطلق الإنذار في نيكولايف اعتبارا من الساعة 22:52 بتوقيت موسكو أمس السبت، في منطقة سومي من 23:49، وفي منطقة أوديسا من 0:07، وفي منطقة كييف من 0:14، في منطقة جيتومير من 0:16، وفي منطقة تشرنيغوف من 0:22.

وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف وراءه الأجهزة الأمنية الأوكرانية.

وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، تدوي صفارات الإنذار من الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء أوكرانيا.