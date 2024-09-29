الأحد 29 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

المرصد السوري: 5 انفجارات قصفت مواقع إيرانية بمدينة دير الزور

دير الزور، فيتو
دير الزور، فيتو

أفاد المرصد السوري، نقلا عن مصادر محلية، أن 5 انفجارات قصفت مواقع إيرانية بمدينة دير الزور بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي في الأجواء.

 

الأمم المتحدة: 30 ألف شخص نزحوا من لبنان إلى سوريا

 

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، قد أعلنت أن أكثر من 30 ألف شخص، معظمهم سوريون، عبروا إلى سوريا من لبنان، خلال الـ72 ساعة الماضية، وسط تصاعد العنف عبر الحدود بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.

وقال ممثل المفوضية في سوريا، غونزالو فارغاس لوسا، في مؤتمر صحفي إن "نحو 80% من هؤلاء سوريون، ونحو 20% لبنانيون، ونصفهم من الأطفال والمراهقين، وأن الرجال يعبرون بأعداد أقل من النساء".

من ناحيته، قال عمران رضا، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان، بالمؤتمر الصحفي: "نشهد حاليا الفترة الأكثر دموية في لبنان، منذ جيل، وأعرب كثيرون عن خوفهم من أن هذه ليست سوى البداية".

وأضاف: "تنسق الأمم المتحدة وشركاؤها بشكل وثيق مع الحكومة اللبنانية لدعم جهود الاستجابة، ويشمل ذلك تنسيق توزيع المساعدات، وإجراء تقييمات مشتركة وتحديد الاحتياجات العاجلة للسكان المتضررين".


وأردف رضا: سكان لبنان، وخاصة سكان الجنوب، يعيشون منذ ما يقرب من عام في خوف من أن تصل إليهم الحرب الدائرة في قطاع غزة، وسط تبادل إطلاق نار مكثف على نحو متزايد عبر خط الفصل، الذي تحرسه الأمم المتحدة بين لبنان وإسرائيل، منذ السابع من أكتوبر 2023، وبعد استهداف أجهزة الاتصال اللاسلكي "البيجر" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، الأسبوع الماضي، والذي خلّف مئات القتلى، وأنذر ببدء القصف الإسرائيلي المكثف.

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سوريا دير الزور منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان

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