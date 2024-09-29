الأحد 29 سبتمبر 2024
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محافظ القليوبية يناقش إجراءات تنفيذ إلغاء الاشتراطات البنائية

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال الاجتماع، فيتو

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اجتماعا وورشة عمل لشرح إجراءات تنفيذ القرار رقم (943) لسنه 2024 بشأن إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل على أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.

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إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية  بالبناء

يأتى هذا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستكمال الجهود المبذولة التي قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات المعنية وجهات الدولة ذات الاختصاص بمنظومة وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، وما نتج عنها من اختصار اجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح 8 إجراءات بدلا من 15 خطوة تسهيلًا وتيسيرًا على المواطنين في جميع المحافظات.

وأشار محافظ القليوبية، إلي أن ذلك القرار سيساهم في تخفيف العبء علي المواطنين ويسهل الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم فى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، بالإضافة إلي توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال واتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى علي أرض مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد المحافظ أنه جرى إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل على أحكام قانون البناء 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذيه حيث قامت الدوله بتعديل الماده 110 مكرر و112 مکرر و117 مكرر ليتم تطبيقها من خلال الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجيه والتفصيليه وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة وخطوط التنظيم والسماح بالنشاط التجارى والادارى بالدورين الأرضى والأول علوى بالمباني السكنيه الواقعة على الطرق التي تزيد عرضها عن 10 متر.

وأضاف المحافظ، أنه جرى إلغاء العمل بالعقد المشهر والرجوع إلى سند الملكية كما ورد بقانون 119 / 2008، كما تم الغاء العمل مع وحده الطابع الخاص (الجامعه) والرجوع إلى صدور الترخيص من الادارة الهندسية التابع لها الترخيص المطلوب، أما بالنسبه لارتفاعات المباني والمنشآت التي تزيد عن دور وأربعة أدوار علويه يقوم المركز التكنولوجي المختص بإحالة الملف بمشتملاته إلى إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة / الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإصدار الترخيص.

تحديد مدة صدور الترخيص 

وتابع محافظ القليوبية، أنه جرى تحديد مده صدور الترخيص ليكون بيان الصلاحية مدته 20 يوم يتم تحديد 15 يوم للرفع المساحي - 5 أيام لإصدار البيان، كما أن الترخيص مدته 26 يوم فى الحالات التي لا تلزم فيها تقديم وثيقه تأمين و40 يوم في الحالات التي يلزم فيها وثيقه تأمين.

 

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الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة فى مارس 2021 الاشتراطات التخطيطية والبنائية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية ر مصر

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