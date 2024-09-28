السبت 28 سبتمبر 2024
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حوادث

وفاة سائق بمجلس مدينة قليوب أثناء إصلاح تريلا جمع القمامة

مصرع سائق بالقليوبية
مصرع سائق بالقليوبية اثناء العمل، فيتو

لقي سائق مصرعه متأثرا باصابته جراء إصلاح تريلا جمع القمامة الخاصة بمجلس مدينة قليوب  بمحافظة القليوبية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

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مصرع سائق أثناء إصلاح تريلا بالقليوبية 

 

تلقت غرفة العمليات بمحافظة القليوبية بلاغا يفيد بمصرع سائق تريلا جمع القمامة الخاصة بمجلس مدينة قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

مصرع سيدة في حادث تصادم بالقليوبية


في وقت سابق تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة نقل بسيدة أثناء عبور الطريق بقرية كفر عامر رضوان التابعة لمدينة كفر شكر مما أدى إلى شلل مرورى بحركة الطريق.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة الأولية وجود جثة سيدة تدعى نور الهدى. ع. ع 55 سنة تعمل مدرسة ومقيمة بقرية كفر عامر رضوان دائرة المركز وذالك أثناء عبور الطريق السريع بنها المنصورة شرق الرياح التوفيقى أمام قرية كفر عامر رضوان وتم نقل الجثة إلى مستشفى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بنها المنصورة بنها مديرية أمن القليوبية مشروعات حياة كريمة

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