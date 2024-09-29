مديرية أمن القليوبية تضبط أكبر تاجر مخدرات بطوخ

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز طوخ محافظة القليوبية، القبض على أكبر تاجر مخدرات ببلتان وبحوزته كمية من مخدر البودر والايس والحشيش وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حملة مكبرة لضبط الخارجين علي القانون بطوخ

تلقي اللواء عبد الفتاح القصاص مدير امن القليوبية اخطار بورود معلومات بقيام مجموعة من الخارجين علي القانون باحدي قري طوخ بالاتجار بالمخدرات.

تشكلت حملة امنية من مركز طوخ بقيادم المقدم مصطفي كامل رئيس المباحث والنقيب احمد نصر معاون المباحث لضبط مجموعة من الخارجين علي القانون وتجار المخدرات،اسفرت الحملة عن ضبط اكبر تجار المخدرات ببلتان وبحوزته كميه من مخدر البودر والايس والحشيش وبندقيه خرطوش وعدد من الطلقات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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