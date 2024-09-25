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من أكبر المزارع السمكية في القليوبية، طريقة جني السمك البلطي (بث مباشر)

حصاد البلطي بالقليوبية،
حصاد البلطي بالقليوبية، فيتو

قدمت فيتو بثا مباشرا بعنوان "من أكبر المزارع السمكية في القليوبية.. طريقة جني السمك البلطي".

جاء ذلك من داخل المزارع بكلية الزراعة بمشتهر جامعة بنها، التي تقوم بجني السمك من المزارع وتعبئته وبيعه في منافذ كلية الزراعة وجامعة بنها. 

أوضح الدكتور السيد خاطر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الكلية بها 8 أحواض مغلقة  كل حوض ينتج  400 طن،  3 أحواض مفتوحة  كل حوض  ينتج 1.5 طن بمعدل دورتين سنويا، ويبلغ سعر البيع 85 جنيها للكيلو درجة اولي و65 جنيها للكيلو درجة تانية. 

وأشاد الدكتور ناصر الجيزاوي  رئيس جامعة بنها بمشروع المزارع السمكية بكلية الزراعة، موجهًا بالعمل على مضاعفة إنتاجها وإنشاء المزيد من الأحواض متعددة الأحجام والتوسع في أنواع الأسماك المستزرعة وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك في إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلي.

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مزارع السمك القليوبية اخبار القليوبية

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