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رياضة

حقيقة عودة مانويل نوير من الاعتزال الدولي بعد إصابة حارس برشلونة

مانويل نوير، فيتو
مانويل نوير، فيتو

علق مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ، على إمكانية عدوله عن قراره بالاعتزال الدولي الذي اتخذه منذ قرابة الشهر، وذلك بعد إصابة مارك أندريه تير شتيجن التى ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

حقيقة عدول مانويل نوير عن الاعتزال الدولي 

وأثيرت تكهنات في الأيام الماضية بشأن إمكانية عودة نوير من جديد للمنتخب الألماني، لتعويض الغياب الطويل لشتيجن.

وقال نوير في تصريحات نقلها موقع "سكاي ألمانيا" عقب التعادل أمام باير ليفركوزن بنتيجة (1-1) عن إمكانية العودة من الاعتزال: "لا، لقد رحلت بمحض إرادتي، والأمر لن يتغير بإصابة مارك".

وأكد نوير إرساله رسالة صوتية لشتيجن عقب الجراحة التي أجراها، مشيرا إلى أنه يعرف تلك الوضعية جيدا بعدما غاب طويلا عن الملاعب بعد تعرضه لكسر في الساق في نهاية عام 2022.

وأتم نوير: "ليس علينا الشعور بالقلق، هناك حراس مرمى جيدين في ألمانيا من ألكسندر نوبل وأوليفر بومان وبيرند لينو".

يذكر أن ألمانيا تستعد لخوض مباراتين في دوري الأمم الأوروبية في شهر أكتوبر المقبل أمام البوسنة والهرسك وهولندا، ومن المنتظر أن يعلن جوليان ناجلسمان، مدرب المانشافت عن قائمة فريقه يوم الخميس المقبل.

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