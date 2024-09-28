محافظ الدقهلية يوجه بدفع عدد كاف من سيارات السرفيس لتسهيل نقل طلاب الجامعة

استوقف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أثناء جولته التفقدية اليوم بشوارع مدينة المنصورة تجمع عدد كبير من طلاب الجامعة والمواطنين ينتظرون سيارات السرفيس بشارع أحمد ماهر، وقام بإجراء حديث مع الطلاب والمواطنين.

واستمع خلالها إلى المشاكل التي تواجههم بسبب عدم توافر سيارات السرفيس الخاصة بخطوط ( الترعة جديله - الترعة الدراسات ) ومنها وجود أعداد كبيرة من طلاب الجامعة وقيام عدد من السائقين بتقسيم خطوط السير، كان برفقته الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ.

سرعة الدفع بعدد كافي من سيارات السرفيس

وأمر اللواء ق " العميد حاتم طه مدير الإدارة العامة لمرور الدقهلية والمحاسب أحمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظة بسرعة الدفع بعدد كاف من سيارات السرفيس إلي محطة سرفيس تقاطع شارع أحمد ماهر مع الترعة، ولم يغادر موقعه حتي وصل عدد كافي من سيارات السرفيس ونقل الطلاب والمواطنين.

بتكثيف التواجد المروري في هذه المحطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية

كما أمر "المحافظ" بتكثيف التواجد المروري في هذه المحطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من يقومون بتقسيم الخطوط من السائقين، مما يؤدي إلى عدم استطاعة المواطنين الوصول إلى منازلهم بسهولة بالإضافة إلى الأعباء المالية الإضافية.

ببحث كافة المشاكل التي تواجه خطى الترعة جديلة والدراسات



ووجه "مرزوق" لمدير المرور ومدير إدارة المواقف ببحث كافة المشاكل التي تواجه خطى الترعة جديله والدراسات وحلها سواء من خلال الدفع بسيارات إضافية إلى هذه الخطوط أو زيادة تواجد العناصر المرورية بهذه الخطوط لمنع عملية التقسيم.



وعلى الهامش التقى "محافظ الدقهلية" بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم ووجه بسرعة دراستها والعمل علي حلها.

وقام " مرزوق " بتفقد عدد من اماكن بيع الخضار وشدد على ضرورة الإعلان عن الأسعار ووضع قائمة بالأسعار.