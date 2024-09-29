الأحد 29 سبتمبر 2024
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محافظات

إصابة مزارع بطلق ناري بسبب خلافات عائلية في سوهاج

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب مزارع بطلق ناري" رش خرطوش" دائرة مركز سوهاج على يد نجل عمه، حيث تم نقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعى الجديدة وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيق. 

 

مدير الأمن يتلقى إخطارا بإصابة مزارع بطلق ناري 


كان قد تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من وحدة مباحث مركز سوهاج بوصول المدعو فرج ا ا ج- سن 40 مزارع - إلى مستشفي سوهاج الجامعي الجديدة مصابًا " رش خرطوش بالعين اليسري ومقيم بمركز سوهاج.

 

وبالانتقال والتحقيقات، أفاد باتهام نجل عمه المدعو هاشم خ ا ج- سن 30 مزارع ومقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عياري من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب خلافات المصاهرة.


رجال المباحث تتمكن من ضبط المتهم والسلاح المستخدم 

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم عبارة عن بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب

 

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