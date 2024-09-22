رئيس منية النصر مع الطلاب بالفصول أول أيام الدراسة بالدقهلية (صور)

استهل المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز منية النصر يومه اليوم الأحد، بالمرور على مدرسة مازن القلا ومدرسة حمدي الطاهري الاعدادية المشتركة

وحضر طابور الصباح لمتابعة العملية التعليمية فى بداية العام الدراسى الجديد، وذلك بحضور مدير الإدارة التعليمية ووكيل الإدارة ومدير التعليم الإبتدائي..



و قام رئيس المركز بمشاركة الطلاب طابور الصباح وتحية العلم والتهنئة بالعام الدراسى الجديد ومتابعة حسن سير العمل وانتظامه بالمدرستين

و تفقد أقسام المدرستين والأحواش بهما للتأكد من مدى نظافتها وأنه يتم تطهيرها بصفة دورية، والتنبيه بتهيئة مناخ مناسب للطلاب اتخاذ جميع الاستعدادات والإجراءات.

وقام رئيس المركز بالمرور على الفصول ومشاركة الطلاب والتفاعل معهم وتهنئتهم بالعام الدراسى الجديد وتوجيه عبارات الأمل لهم.

وأشار رئيس المركز الى ضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وتقديم المستوى العلمى المتميز للطلاب والارتقاء بالمستوى الصحى لهم والعمل على حل مشاكلهم، فهم المستقبل القريب الذي يتم الاعتماد عليه في نهضة الامم.



وتمنى للجميع عاما دراسيا مليئا بالتفاؤل ومزيد من التقدم والازدهار والنجاح الدائم للارتقاء بمستوى الفرد وخدمة المجتمع ونهضته.

وفي ذات السياق أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الأحد، جولة بمجمع مدارس طلخا في أول يوم للعام الدراسي الجديد.

إجمالي عدد المدارس علي مستوي المحافظه 2720 مدرسه.

اجمالي عدد الطلاب 1 مليون و406 الف و204 طالب وطالبه بمختلف المراحل، واجمالي عدد المعلمين 52 الف و449 معلم ومعلمه.





اجمالي عدد المدارس بالتفصيل

1293 مدرسه ابتدائي

786 مدرسه اعدادي

168 مدرسه ثانوي عام

54 مدرسة رسمية

1 مدرسة تعليم متكامل

3 مدارس تعليم دولي

4 مدارس مصرية يابانية

147 مدرسة تعليم فني

وتوافد طلاب وطالبات محافظة الدقهلية على المدارس اليوم الأحد، أول يوم دراسي من العام الجديد 2024 / 2025.

وأنهت محافظة الدقهلية استعداداتها للعام الدراسي الجديد، حيث افتتح اللواء طارق مرزوق عدة مدارس جديدة تدخل الخدمة هذا العام، بالإضافة إلى صيانة عدد من المدارس في القرى والمدن.

وفي هذا السياق، عقد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عدة اجتماعات مع قيادات التعليم، مشددًا على ضرورة تطبيق القرارات الوزارية الجديدة (136 و137 و138) المتعلقة بالمراحل الدراسية، بالإضافة إلى القرارات الخاصة بالانضباط المدرسي.

وأكد أهمية العمل على استقرار وانضباط بداية العام الدراسي، وإجراء يوم تعريفي للصفوف الأولى بجميع المراحل الدراسية، مع تشكيل لجنة لاستقبال الطلاب وتعريفهم بنظام المدرسة.