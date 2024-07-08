الإثنين 08 يوليو 2024
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اقتصاد

انخفاض أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الكتكوت الأبيض
سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الإثنين في الأسواق، سجل سعر الكتاكيت البيضاء، انخفاضًا اليوم الإثنين في الأسواق، إذ انخفض بعض أنواع الكتاكيت انخفاضات تراوحت ما بين جنيه و3 جنيهات.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم الإثنين، ما بين 22 إلى 33 جنيهًا،  فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان ما بين 18 و18.25 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الإثنين

 وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» أسعار الكتكوت في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، اليوم الإثنين 8 يوليو 2024؛ في الجدول الآتي:

النوعالمزارع «جملة»الشركات
سعر كتكوت ساسو بيور19 : 20 جنيهًا 
سعر كتكوت ساسو18 : 19 جنيهًا15 جنيهًا
سعر كتكوت بلدي7 : 8 جنيهات 
سعر كتكوت هجين15 : 16 جنيهًا 
سعر كتكوت جيل ثاني16.5 : 17.5 جنيه 
سعر كتكوت روز بيور16.5 : 17.5 جنيه 
سعر كتكوت أربو 32: 34 جنيهًا
سعر كتكوت كب 33 جنيهًا
سعر كتكوت روص 30: 35 جنيهًا
سعر كتكوت روزي 15 جنيهًا
سعر كتكوت إي أر 31 : 33.5 جنيه
سعر كتكوت أبيض 30 جنيهًا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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