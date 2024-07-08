انخفاض أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الإثنين في الأسواق
أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الإثنين في الأسواق، سجل سعر الكتاكيت البيضاء، انخفاضًا اليوم الإثنين في الأسواق، إذ انخفض بعض أنواع الكتاكيت انخفاضات تراوحت ما بين جنيه و3 جنيهات.
سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق
وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم الإثنين، ما بين 22 إلى 33 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان ما بين 18 و18.25 جنيه.
أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الإثنين
وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» أسعار الكتكوت في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، اليوم الإثنين 8 يوليو 2024؛ في الجدول الآتي:
|النوع
|المزارع «جملة»
|الشركات
|سعر كتكوت ساسو بيور
|19 : 20 جنيهًا
|سعر كتكوت ساسو
|18 : 19 جنيهًا
|15 جنيهًا
|سعر كتكوت بلدي
|7 : 8 جنيهات
|سعر كتكوت هجين
|15 : 16 جنيهًا
|سعر كتكوت جيل ثاني
|16.5 : 17.5 جنيه
|سعر كتكوت روز بيور
|16.5 : 17.5 جنيه
|سعر كتكوت أربو
|32: 34 جنيهًا
|سعر كتكوت كب
|33 جنيهًا
|سعر كتكوت روص
|30: 35 جنيهًا
|سعر كتكوت روزي
|15 جنيهًا
|سعر كتكوت إي أر
|31 : 33.5 جنيه
|سعر كتكوت أبيض
|30 جنيهًا
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