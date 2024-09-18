آثار الفيوم تنظم ندوة عن المناطق الأثرية ومخاطر التنقيب غير الشرعي

نظمت إدارة الوعى الأثري بمنطقة اثار الفيوم، ندوة توعوية بمركز شباب الشواشنة، التابع لمركز يوسف الصديق، تهدف إلي التوعية بالمناطق الاثرية والسياحية بمحافظة الفيوم ومخاطر التنقيب عن الاثار، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الفيوم ومديرية الشباب والرياضة.

اثار الفيوم ومناطق الجذب السياحي

حاضر في الندوة اشرف صبحى مدير عام اثار الفيوم، وتناول في المحاضرة اهمية المناطق الاثرية بمحافظة الفيوم، وضرورة الحفاظ على الآثار من العبث بها، وشرح أهمية كل منطقة من مناطق الفيوم الاثرية، خاصة منطقة الأهرامات بهوارة المقطع، واللاهون، ومدينة كرانيس الاثرية.

مخاطر الحفر عن الآثار بطرق غير شرعية وأثره علي الفرد والمجتمع

كما تناولت مدير إدارة الوعي الاثري، نرمين عاطف، مخاطر التنقيب عن الآثار، بعد أن تفاقمت ظاهرة التنقيب عن الآثار خلال فترة الانفلات الأمني، التى تلت ثورة يناير 2011، سواء من قبل عصابات منظمة، للتنقيب عن الآثار، والإتجار بها، أو بشكل فردى من قبل أشخاص يحفرون خلسة اسفل منازلم بحثًا عن الثراء السريع.

وقالت مدير إدارة الوعي الاثري بآثار الفيوم، أنه يترتب على التنقيب غير الشرعي عن الآثار، مخاطر عدة، أهمها إتلاف الاثر، وتهريبه للخارج، وسقوط العديد من الضحايا ما بين متوفين ومصابين بأماكن الحفر التي غالبا ما تنهار عليهم، بسبب استخدام أدوات حفر بدائية، وعمال غير مؤهلين.

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