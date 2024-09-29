موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة
مانشستر يونايتد ضد توتنهام، يستضيف ملعب "الأولد ترافورد" مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام في قمة منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد.
موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي
تنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.
القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي
تذاع مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الحادي عشر، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن توتنهام صاحب المركز العاشر.
وكان مانشستر يونايتد تعادل سلبيًا مع كريستال بالاس في الجولة الماضية، بينما فاز توتنهام على برينتفورد بثلاثة أهداف لهدف.
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