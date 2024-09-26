أبرزها تعادل مانشستر يونايتد، نتائج مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

الدوري الأوروبي، أقيم اليوم عدد من المباريات الهامة في الجولة الأولى من الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2024/2025.

نتائج مباريات الدوري الأوروبي

وجاءت نتائج المباريات كالتالي:

ألكمار (3) - (2) ألفسبورج

أندرلخت (2) - (1) فيرنكفاروسي

دينامو كييف (0) - (3) لاتسيو

جالاتا سراي (3) - (1) باوك سالونيكا

لودوجريتس (0) - (2) سلافيا براج

مانشستر يونايتد (1) - (1) تفينتي انشخيده

ميتييلاند (1) - (1) هوفنهايم

نيس (1) - (1) ريال سوسيداد

وتعادل فريق مانشستر يونايتد مع نظيره تفينتي أنشخيدة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

وسجل أريكسن هدف التقدم لصالح اليونايتد في الدقيقة 35، وتعادل سام لامرز لفريق تفينتي في الدقيقة 68 من الشوط الثاني.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد تفينتي أنشخيدة الهولندي

ورغم أن مانشستر يونايتد، أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن بالدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أنه يشارك الفريق في الدوري الأوروبي للمرة السابعة منذ إعادة تسمية البطولة في عام 2009، بعد فوزه بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد منافسه مانشستر سيتي في مايو الماضي.

ومن المقرر أن تصعد أول 8 فرق مباشرة لدور الـ16، فيما ستخوض الفرق التي أنهت الدوري في المراكز من التاسع إلى الـ24 ملحق التأهل لدور الـ16، حيث تصعد الفرق الثمانية الفائزة من الملحق دور الـ16، ومن دور الـ16 يتم لعب الأدوار الاقصائية بحيث يتأهل الفائز للدور التالي.

في المقابل فإن الفرق التي تحتل المراكز من الـ25 إلى الأخير تودع المنافسات الأوروبية، ولن تنتقل إلى البطولة الأدنى، مثلما كان يحدث في الماضي.