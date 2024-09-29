الجيش الأردني: سقوط صاروخ من نوع "غراد" في منطقة صحراوية

الحرب على لبنان، صرح مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن صاروخا من نوع "غراد" سقط مساء أمس في منطقة صحراوية خالية من السكان في الموقر بمحافظة العاصمة عمان.

وأفاد المصدر بأنه لم تقع أضرار بشرية ولا مادية نتيجة سقوط الصاروخ الذي أطلق من جنوب لبنان.

وأكد المصدر ذاته أن الفرق المعنية تحركت لمكان سقوط المقذوف، وفق ما نقله موقع "خبرني".

وأشار في السياق إلى أن منظومات الدفاعات الجوية ستتعامل مع أي نشاط لصواريخ أو طائرات مسيرة أخرى تحاول اختراق الأجواء الأردنية.

وأهاب بضرورة تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تناقل الشائعات والروايات التي من شأنها إثارة الهلع والفوضى، مؤكدا أن القوات المسلحة ماضية في حماية سماء وأرض وحدود المملكة الأردنية من أي خطر يراد به زعزعة أمنها واستقرارها.