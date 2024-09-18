وزير الخارجية لـ نظيره الأمريكي: نؤكد أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول السد الإثيوبي

أكد الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول السد الإثيوبي (سد النهضة ) وعدم الإضرار بمصالح دولتي المصب.

انطلاق الحوار الاستراتيجى بين مصر وأمريكا

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم فى القاهرة على هامش إنطلاق الحوار الاستراتيجى بين مصر وأمريكا.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية الأمريكية تمتد عقودا طويلة من التعاون المشترك، وقال:" نعمل على تطوير العلاقات المشتركة مع الولايات المتحدة على المستوى الثنائي".

وركز على أن العلاقات المصرية الأمريكية ذات طابع استراتيجي، مشيرًا إلى أن هناك حرص متبادل على تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة وتشجيع الاستثمارات.

دفع العلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بين مصر وأمريكا

وأشار إلى أهمية تطوير العلاقات التجارية بين البلدين وتعزيز التعاون في قطاعات التعليم المختلفة، مشيرًا إلى أن هناك تشاور مستمر بين القاهرة وواشنطن حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح أنه تم مناقشة التوجيهات المشتركة للرئيس السيسي والرئيس بايدن لدفع العلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مشيرًا إلى أنه يوجد تحديات خطيرة تواجه الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وركز على أن هناك توافق في الموقفين المصري والأمريكي بضرورة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة وحقن دماء المدنيين الفلسطينيين.