السبت 28 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية يتبادل مع نظيره الإيراني وجهات النظر حول التطورات الخطيرة في غزة ولبنان

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الإيراني، فيتو

التقى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم، مع "عباس عراقجي" وزير خارجية إيران، وذلك في إطار اللقاءات المكثفة والدورية  على هامش الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء جاء في إطار مواصلة الاتصالات بين البلدين بعد مشاركة وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي في مراسم تنصيب الرئيس الايراني في شهر يوليو ٢٠٢٤.

شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا المختلفة ذات اهتمام مشترك، ولاسيما التطورات الخطيرة في غزة والضفة الغربية ولبنان على ضوء التصعيد الإسرائيلي غير المبرر وتداعيات ذلك على أمن المنطقة، وأهمية خفض التصعيد، وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب اقليمية تهدد أمن واستقرار شعوبها.

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إيران غزة الأوضاع فى المنطقة

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