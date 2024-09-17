الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

السد الإثيوبى ومذكرات تفاهم، تعرف على أبرز تفاصيل لقاء وزير الخارجية بنظيره المجرى (صور)

توقيع مذكرات تفاهم
توقيع مذكرات تفاهم بين مصر والمجر، فيتو

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة بقصر التحرير اليوم بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري، حيث عقد الوزيران جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، ثم قام الجانبان بالتوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون بين محطة "الضبعة" المصرية ومحطة "باكش ٢" المجرية، وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وذكر السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن الوزير عبد العاطي أكد  أهمية مواصلة تعزيز العلاقات السياسية وأطر التشاور الثنائي بين مصر والمجر، موجهًا الشكر للجانب المجري على مواقفه الداعمة لمصر في العديد من الملفات، مشيدًا بالتوقيع على اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. 

 

كما شدد إلى ضرورة الحفاظ على دورية انعقاد منتديات الأعمال المصرية المجرية في القطاعات محل الاهتمام المشترك، مؤكدًا حرص مصر على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي مع المجر ليشمل قطاعات الطاقة والصناعة والسياحة وإنتاج اللقاحات والمستلزمات الطبية والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وكذا التعاون الثلاثي بأفريقيا. 

ورحب الوزير عبد العاطى بنتائج الجولة الرابعة من اللجنة الاقتصادية المشتركة التى عقدت في بودابست في ٢٠٢٣، معربًا عن ترحيبه بعقد الجولة الخامسة من اللجنة بالقاهرة في مارس ٢٠٢٥.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود المصرية الدؤوبة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث أكد عبد العاطي على ضرورة وقف استهداف  المدنيين والبنية التحتية ومراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة.

كما تطرق اللقاء إلى التصعيد على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، والسعي المصري الحثيث للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع وتدهور الأوضاع ضمانًا لاستقرار المنطقة. 

وناقش الوزيران تطورات الأزمة السودانية، وأبعاد الوضع الحالي في ليبيا، ومستجدات الأزمة السورية، فضلًا عن المخاطر المتزايدة للتوترات الجارية في البحر الأحمر وتبعاتها على أمن الملاحة البحرية والتجارة الدولية. 

كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية قضية الأمن المائي المصري وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد الاثيوبى، ورفض أية إجراءات أحادية او ضرر يلحق بدولتي المصب.

وزير الخارجية: لا مجال للتنازل عن قطرة مياه، ونرفض أية إجراءات أحادية تلحق بدولتي المصب

تفاصيل مناقشات وزير الخارجية مع نظيره الروسي، أبرزها قضيتا سد النهضة وغزة

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