الأحد 29 سبتمبر 2024
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اجتماع بصحة بني سويف لمناقشة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة

اجتماع بصحة بني سويف،
اجتماع بصحة بني سويف، فيتو

عقدت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة بـ محافظة بني سويف، اجتماع لجنة الإشراف على منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، بحضور كل من: الدكتور محمد الجبالي، مدير الطب العلاجي، والدكتورة أمنية أحمد حسن، مدير الطب الوقائي، والدكتورة هبة صبري، مدير إدارة النفايات الطبية الخطرة، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة من الإدارات الفنية والإدارية بالمديرية.

مناقشة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة

وخلال الاجتماع تم مناقشة أهم المعوقات التي تعترض سير العمل في منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، مع التركيز على إيجاد الحلول المناسبة لتذليل هذه المعوقات وضمان سير العمل بسلاسة وكفاءة، وتم التطرق إلى سبل تحسين الأداء والتأكد من الالتزام الكامل بالمعايير البيئية والصحية المعمول بها في هذا المجال.

وفي إطار تعزيز الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة، تم تكليف الدكتور محمد الجبالي، مدير العلاج الحر، بتكثيف عمليات المرور والمتابعة على المنشآت الصحية الخاصة التي انتهت تعاقداتها مع منظومة التخلص من النفايات الطبية. 

وأكدت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشآت المخالفة التي لا تلتزم بتجديد التعاقد أو اتباع الإجراءات السليمة للتخلص من النفايات الطبية الخطرة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص مديرية الصحة ببني سويف على ضمان بيئة صحية آمنة، وتفادي المخاطر الصحية والبيئية الناجمة عن النفايات الطبية، من خلال تحسين منظومة الإشراف والرقابة على جميع المنشآت الصحية.

صحة بني سويف تشارك بمبادرة بناء الإنسان

وفي سياق آخر، قالت وكيل صحة بني سويف: نسعى دائمًا في مديرية الصحة للمشاركة الفعالة في المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تحسين صحة وسلامة المواطنين، لافتة إلى مشاركة المديرية في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، تقوم مديرية الصحة بتنفيذ عدة أنشطة صحية هامة تشمل تقديم خدمات تنظيم الأسرة ضمن الحملة التنشيطية "من حقك تنظمي"، وتقديم خدمات الصحة الإنجابية عبر العيادات المتنقلة.

وأضافت: كما نقدم خدمات العلاج الطبيعي بالإضافة إلى حملات توعوية للطلاب حول تشوهات العمود الفقري وأهمية الوقاية من الأمراض المزمنة مثل الأنيميا والتقزم والسمنة، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في سياق التزامنا بتقديم خدمات طبية شاملة ومتكاملة، تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي وتحسين نوعية الحياة لأهالي المحافظة.

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