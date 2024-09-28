السبت 28 سبتمبر 2024
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إصابة شخصين باختناق وتلفيات بـ3 محال تجارية في حريق ببني سويف

حريق ببني سويف, فيتو
حريق ببني سويف, فيتو

أصيب شخصان  باختناق في  حريق اندلع بـ3 محال تجارية، مساء اليوم السبت، أعلى تغطية ترعة الإبراهيمية بجوار معرض شباب مصر بمدينة بني سويف.

وهما: محمد أحمد بدران، 25 عامًا، وأمل توفيق محمد 48 سنة من عمال المحلات، وتم نقلهما بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

 

بلاغ عن حريق محال تجارية بني سويف

وكانت الأجهزة الأمنية ببني سويف،  تلقت إخطارًا من غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية، بورود بلاغًا يفيد بتصاعد ألسنة النيران من المحال التجارية بمنطقة أعلى تغطية ترعة الابرهيمية بمدينة بني سويف، مما أدى إلى حالة من الذعر بين سكان المنطقة والمارة. 

 

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وقوات الإنقاذ إلى موقع الحادث، حيث بدأت فرق الإطفاء في التعامل مع الحريق للسيطرة عليه ومنع انتشاره إلى المناطق المجاورة، وتمكن رجال الاطفاء من أخماد الحريق والسيطرة على النيران قبل إمتدادها للمحال المتأخمة.

 

الحماية المدنية تسيطر على حريق ببني سويف

وقد أكد مصدر أمني أن فرق الحماية المدنية تمكنت من إخماد الحريق بنجاح بعد جهود مكثفة استمرت لعدة ساعات، مضيفًا أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية، بينما أسفر عن أضرار مادية في المحال التجارية التي التهمتها النيران جزئيًا.

 

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات الأولية ترجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي في أحد المحال، إلا أن الجهات المختصة فتحت تحقيقًا شاملًا للوقوف على أسباب الحادث بدقة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد انتهاء التحقيقات.

 

الحماية المدنية ساهمت في منع كارثة

وأشاد الأهالي بسرعة استجابة قوات الحماية المدنية التي ساهمت في منع كارثة أكبر، حيث كان الحريق يهدد بالانتشار إلى المباني المجاورة، كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة والدفع بسيارات إسعاف لموقع الحريق حفاظًا على سلامة المواطنين.

 

وتكثفت الأجهزة المعنية جهودها لتحديد سبب الحريق، وتقييم حجم الخسائر المادية، وجار إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث.

 

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