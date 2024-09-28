وكيل الفيوم يتابع 7 وحدات رعاية أولية ويحيل المقصرين للتحقيق

تابع الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، 7 وحدات رعاية أولية بمركز طامية، بقرى الفهمية والكومي ومنشأة الجمال والمظاطلي وفانوس وسعد روبي وقصر رشوان.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، أنه تابع اقسام الاستقبال والتطعيمات والملفات وتنظيم الاسرة والأسنان والصيدليات، وأصدر قرارًا بإحالة كل المتغيبين إلى التحقيق بالشؤون القانونية بالمديرية، والخصم المباشر من رواتب كاتبي الصحة في وحدتين خالفا تعليمات وكيل الوزارة.



كما أصدر وكيل وزارة الصحة قرار بنقل رئيس التمريض بإحدى الوحدات لأنها لم تتخلص من النفايات الطبية الخطرة وتركتها في متناول المواطنين، ما يضر بالصحة العامة، ويخالف اشتراطات البيئة.

ووجه مدير التنمية البشرية بالمديرية بإعادة توزيع الصيادلة وأطباء الأسنان وأخصائيي العلاج الطبيعي في الوحدات التي تابعها، لوجود إعداد زيادة عن حاجة العمل.

إجراء عملية قلب مفتوح بمستشفى طامية

يذكر أن محافظ الفيوم الدكتور احمد الانصاري، أعلن الجمعة، عن نجاح إجراء أول عملية قلب مفتوح بوحدة عمليات القلب المفتوح بمستشفى طامية المركزي، كأول عملية من نوعها يتم إجراؤها بالمستشفيات المركزية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح محافظ الفيوم، أن العملية أجريت على نفقة الدولة ضمن قوائم الانتظار، لمريض من مركز إطسا يبلغ من العمر 52 عامًا، وأجريت بمعرفة فريق طبي متخصص من جامعة عين شمس، ومعهد القلب، بإشراف الدكتور أحمد الكرداني أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس، مشرف قسم جراحة القلب بالوحدة، ومتابعة من الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، وحالة المريض مستقرة بعد الخروج من العملية.

فريق إجراء أول جراحة قلب مفتوح بمستشفى طامية المركزي

وأشاد محافظ الفيوم، بكفاءة الفريق الطبي الذي أجرى عملية القلب المفتوح بمستشفى طامية المركزي، المكون من الدكتور أسامة عباس، أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس، والدكتور أحمد عبد الله، أستاذ جراحة القلب بمعهد القلب القومي، والدكتور محمد عبد الوهاب، مدرس جراحة القلب بجامعة الفيوم، والدكتور حسام طه، مدرس مساعد جراحة القلب بجامعة الفيوم، ومتابعة الدكتور أحمد نجيب مدير وحدة قسطرة وجراحات القلب.

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