الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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محافظات

مياه الفيوم: لا يوجد تلوث والإنتاج يخضع لرقابة المعامل

مياه الشرب، فيتو
مياه الشرب، فيتو

نفت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، ما تم تداوله علي صفحات التواصل الاجتماعي من شائعات عن تلوث مياه الشرب، وأن الشركة ستقطع الخدمة عن المواطنين بسبب وجود ميكروب قادم مع مياه النيل، وكل ما تم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

مياه الشرب آمنة ومطابقة للمواصفات القياسية وتراقب من المعامل على مدار الساعة

واكدت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن مياه الشرب التي توفرها آمنة تمامًا، ومطابقة للمعايير والمواصفات القياسية، ويتم مراقبتها على مدار الساعة من خلال منظومة المعامل والجودة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى،  بالإضافة إلي الدور الرقابي لجهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك، ووزارة الصحة والسكان.

حث المواطنين على عدم الانسياق وراء الشائعات واللجوء للمصادر الرسمية للمعلومات

وتدعو شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، المواطنين الي عدم الانسياق وراء الشائعات  التي لا تستند إلى أي أساس من الصحة، وتناشدهم بضرورة الحصول على المعلومات الصحيحة من خلال الصفحات الرسمية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أو من خلال صفحات شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى الرسمية، أو إدارة التوعية وإدارة العلاقات العامة بالشركة.

 

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