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ثقافة وفنون

مهرجان الفيوم السينمائي يعلن تنظيم ورش وندوات حول المياه وإعادة التدوير

مهرجان الفيوم السينمائي
مهرجان الفيوم السينمائي الدولي، فيتو

كشفت إدارة مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة المقرر إقامته في الفترة من 25 وحتى 30 من نوفمبر القادم عن تنظيم عدد كبير من الفعاليات البيئية خلال الدورة الأولى من المهرجان.

مهرجان الفيوم السينمائي الدولي 

وأعلن مهرجان الفيوم في بيان له، عن أن الدورة الأولى تضم عددا من الندوات والورش الخاصة بالمياه ومشروعات المياه في مصر بالشراكة مع عدد من الجهات العالمية منها الاتحاد الأوروبي وكذلك بحضور عدد من أهم الشخصيات المعنية بالبيئة عالميا، كما يضم المهرجان في دورته الأولى مجموعة من الورش والندوات التوعوية الخاصة بتدوير المخلفات وكذلك التوعية بملوثات بحيرة قارون بالفيوم.

تأتي تلك الأنشطة التي تعلن إدارة المهرجان عنها تفصيليا خلال الأيام القادمة بالتزامن مع العروض السينمائية والأنشطة الفنية المختلفة بالبرامج والمسابقات المختلفة بالمهرجان المقرر أن يضم عددا من المفاجآت الخاصة بالحضور والعروض.

يذكر أن الدورة الأولى من مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة تقام في الفترة من 25 وحتى 30 من نوفمبر القادم، كما استقبلت إدارة المهرجان عددا كبيرا من الأفلام من عدد من الدول العربية والأوروبية ومصر على مدار الأيام الماضية للمشاركة في المهرجان الجديد، كما تعد إدارة المهرجان برنامجا مختلفا وورشا تدريبية مميزة على مدار أيام المهرجان لتدريب الشباب على فنون السينما.

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