السبت 28 سبتمبر 2024
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السيطرة على حريق بمحال تجارية بجوار معرض شباب مصر ببني سويف (صور)

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق ببني سويف، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة بني سويف، مساء اليوم السبت، من السيطرة على حريق هائل اندلع في محال التجارية أعلى تغطية ترعة الإبراهيمية، بالقرب من معرض شباب مصر بمدينة بني سويف.

 

السيطرة على حريق ببني سويف

 

بلاغ حريق محال تجارية ببني سويف

وكانت الأجهزة الأمنية ببني سويف، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية، بورود بلاغًا يفيد بتصاعد ألسنة النيران من المحال التجارية بمنطقة أعلى تغطية ترعة الإبرهيمية بمدينة بني سويف، مما أدى إلى حالة من الذعر بين سكان المنطقة والمارة. 

 

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وقوات الإنقاذ إلى موقع الحادث، حيث بدأت فرق الإطفاء في التعامل مع الحريق للسيطرة عليه ومنع انتشاره إلى المناطق المجاورة، وتمكن رجال الاطفاء من أخماد الحريق والسيطرة على النيران قبل امتدادها للمحال المتأخمة.

 

السيطرة على حريق ببني سويف

 

الحماية المدنية تسيطر على حريق ببني سويف

وقد أكد مصدر أمني أن فرق الحماية المدنية تمكنت من إخماد الحريق بنجاح بعد جهود مكثفة استمرت لعدة ساعات، مضيفًا أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية، بينما أسفر عن أضرار مادية في المحال التجارية التي التهمتها النيران جزئيًا.

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات الأولية ترجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي في أحد المحال، إلا أن الجهات المختصة فتحت تحقيقًا شاملًا للوقوف على أسباب الحادث بدقة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد انتهاء التحقيقات.

 

السيطرة على حريق ببني سويف

 

الأهالي يشيدون بسرعة وصول المطافي

وأشاد الأهالي بسرعة استجابة قوات الحماية المدنية التي ساهمت في منع كارثة أكبر، حيث كان الحريق يهدد بالانتشار إلى المباني المجاورة، كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة والدفع بسيارات إسعاف لموقع الحريق حفاظًا على سلامة المواطنين.

وتكثفت الأجهزة المعنية جهودها لتحديد سبب الحريق، وتقييم حجم الخسائر المادية، وجار اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث.

 

 

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