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اقتصاد

أسعار الذهب بألأسواق المحلية فى التعاملات المسائية اليوم السبت 2024.9.28

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

نشر أسعار الذهب اليوم السبت وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية حيث غلب الاستقرار على أسعار المعدن الأصفر فى التعاملات المسائية.

 

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4114 جنيها. 

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3600جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 3086 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 28800 جنيه

اسعار الذهب في البورصة 

حقق الذهب أداءً جيدًا خلال العام الجاري داخل الأسواق والبورصة العالمية، ودعمت خفض الفوائد الأمريكية هذا الشهر الصعود الكبير في سعر الأونصة العالمية.

توقفت رحلة الصعود القياسي للذهب، أمس الجمعة، لكنه يواصل المضي نحو تسجيل أفضل أداء فصلي منذ 2016 بعد ارتفاعه على خلفية الخفض الكبير لأسعار الفائدة الأمريكية.

بحلول الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2666.50 دولار للأونصة ليظل دون أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجله في الجلسة الماضية عند 2685.42 دولار. ويتجه لتسجيل أفضل أداء فصلي له منذ الربع الأول من عام 2016.

كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2688.90 دولار

الذهب يرتفع ٢٩٪ خلال العام الجاري 

وارتفعت أسعار الذهب 29 بالمئة حتى الآن هذا العام وسجلت مستويات قياسية متتالية بعد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية وإعلان الصين في وقت سابق من الأسبوع عن إجراءات تحفيزية.

وزادت أسعار الفضة، مقتفية أثر الذهب، رغم أن بعض المحللين يحذرون من أن هذه الزيادة لن تستمر.

أسعار الفضة تحقق مكاسب 

غير أن الفضة تراجعت في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 31.98 دولار للأوقية بعدما وصلت لأعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2012 عند 32.71 دولار أمس الخميس.

 وتتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1012.40 دولار، فيما انخفض البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1031.75 دولار.

سكرتير شعبة الذهب السابق يتوقع ارتفاع الأسعار إلى هذه المستويات

الذهب يرتفع 29% خلال العام الجاري.. وتكهنات بالمزيد من الزيادات خلال الفترة الأخيرة.. وتوقعات بتخطي الأونصة 2700 دولار

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