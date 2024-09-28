الذهب يرتفع 29% خلال العام الجاري.. وتكهنات بالمزيد من الزيادات خلال الفترة الأخيرة.. وتوقعات بتخطي الأونصة 2700 دولار

حقق الذهب أداءً جيدًا خلال العام الجاري داخل الأسواق والبورصة العالمية، ودعمت خفض الفوائد الأمريكية هذا الشهر الصعود الكبير في سعر الأونصة العالمية.

وتسود الكثير من التوقعات بارتفاع المعدن الأصفر مع اشتعال الصراع فى المنطقة خلال الفترة الحالية ويؤدى إلى زيادة الطلب على المعدن الأصفر.

ويعد الذهب ملاذا آمنا يقبل عليه الكثير من الدول والأفراد فى تلك الفترات، وفى فترات الصراعات والحروب، وكانت البنوك المركزية كثفت مشترياتها فى الفترة الأخيرة من الذهب على المستوى العالمى.

توقعات البنوك لأسعار الذهب

رفع بنك UBS توقعاته لأسعار الذهب، متوقعًا المزيد من المكاسب في المعدن النفيس خلال العام المقبل.

يتوقع البنك الآن أن يصل الذهب إلى 2750 دولارًا للأوقية بحلول نهاية عام 2024، ارتفاعًا من توقعاته السابقة البالغة 2600 دولار.

بحلول منتصف عام 2025، يتوقع بنك UBS أن ترتفع الأسعار إلى 2850 دولارًا للأوقية، وإلى 2900 دولار للأوقية بحلول الربع الثالث من عام 2025.

أسعار الذهب فى البورصة العالمية

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2666.50 دولار للأونصة ليظل دون أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجله في الجلسة الماضية عند 2685.42 دولار. ويتجه لتسجيل أفضل أداء فصلي له منذ الربع الأول من عام 2016.

كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2688.90 دولار

الذهب يرتفع ٢٩٪ خلال العام الجاري

وارتفعت أسعار الذهب 29 بالمئة حتى الآن هذا العام وسجلت مستويات قياسية متتالية بعد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية وإعلان الصين في وقت سابق من الأسبوع عن إجراءات تحفيزية.

أسعار الفضة تصل إلى أعلى مستوى فى 12 عاما

وارتفعت أسعار الفضة، الخميس الماضى، إلى أعلى مستوى منذ 12 عاما تقريبا، مقتفية أثر صعود الذهب الذي سجل مستويات مرتفعة قياسية بفضل خفض بنوك مركزية كبرى أسعار الفائدة.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 32.26 دولار للأونصة بحلول الساعة 1234 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجلت 32.71 دولار في وقت مبكر من اليوم، وهو أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2012.

وصعدت الفضة أكثر من 36 بالمئة حتى الآن هذا العام، وتمثل أحد استثمارات الملاذ الآمن ومادة مهمة في التطبيقات الصناعية.

صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب منذ بداية العام حتى الآن يبلغ 14%

وفقًا لتقرير اتجاهات الطلب على الذهب الأخير الصادر عن مجلس الذهب العالمي، فإن صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب منذ بداية العام حتى الآن يبلغ 14% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022 ليصل لمستوى قياسي جديد بلغ 800 طن من الذهب، وخلال الربع الثالث وحده ارتفع الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية بمقدار 337 طنا وهو ثالث أكبر مستوى شراء خلال ربع سنوي في بيانات مجلس الذهب العالمي، ولكنه أقل من مشتريات البنوك في الربع الثالث من عام 2022 عندما كان بقيمة 459 طنا.