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مصرع وإصابة 3 من أسرة واحدة في حادث تصادم ببني سويف

مصرع وإصابة 3 من
مصرع وإصابة 3 من أسرة واحدة في حادث تصادم ببني سويف

 لقى شخص مصرعه وأصيب نجليه في حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية أمام قرية قمن العروس بدائرة مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

 

بلاغ حادث سير ببني سويف

 تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية بطريق القاهرة ـ أسوان الزراعي، أمام قرية قمن العروس بدائرة مركز شرطة الواسطى، نتج عنه مصرع شخص وإصابة نجليه، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

 

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم فيما نقل المتوفى إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

 

مصرع وإصابة 3 من أسرة واحدة ببني سويف

وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن مصرع؛ «محمود.ك.س» 48 عامًا، واصابة طفليه أحمد  4 أعوام، بجرح قطعي بالرأس حوالي 5 سم واشتباه نزيف بالمخ، وفدوه 5 أعوام بسحجات وكدمات.

 

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