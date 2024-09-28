السبت 28 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

أنباء عن عملية اغتيال جديدة في صفوف حزب الله

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

أعلنت فضائية القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل عن تردد أنباء بشأن عملية اغتيال جديدة في صفوف حزب الله، بالتزامن مع إعلان الاحتلال قصف الضاحية الجنوبية ببيروت.

طيران الاحتلال يستهدف الأبنية السكنية بمنطقة الشياح

وعلى الجانب الآخر أعلنت وسائل إعلام لبنانية أن طيران الاحتلال استهدف الأبنية السكنية بمنطقة الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفي محيط بلدة الخراب وبلدتي ميفدون وعنقون في فضاء صور.

جدير بالذكر أن حزب الله اللبناني أعلن استشهاد الأمين العام للحزب حسن نصر الله.

وجاء في بيان حزب الله «سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدًا عظيمًا قائدًا بطلًا مقدامًا شجاعًا حكيمًا مستبصرًا مؤمنًا، ملتحقًا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء».

اغتيال حسن نصر الله 

وأضاف الحزب في البيان: «لقد التحق سماحة السيد حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله برفاقه الشهداء العظام الخالدين الذين قاد مسيرتهم نحوًا من ثلاثين عامًا، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفًا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولًا إلى معركة الإسناد والبطولة دعمًا لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم».

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