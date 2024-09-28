محافظ بني سويف: أكثر من 51 ألف مواطن استفادوا من مبادرة بناء الإنسان

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن أكثر من 51 ألف مواطنًا استفادوا من محافظة بني سويف من خدمات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" منذ انطلاقها، حيث تأتي هذه الجهود ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستثمار في العنصر البشري وتحسين جودة حياة المواطنين.

محافظ بني سويف يتابع مبادرة بناء الإنسان

وتابع محافظ بني سويف، بانتظام الفعاليات المنفذة في إطار المبادرة، والتي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة للفئات المختلفة بالمحافظة، حيث ناقش المحافظ تقريرًا قدمه بلال حبش، نائب المحافظ ورئيس لجنة التنمية البشرية، حول الأنشطة التي تنفذ في إطار المبادرة في مراكز المحافظة السبع. ووفقًا للتقرير، يتولى محمد سيد البحيري، مقرر لجنة التنمية البشرية ومنسق المبادرة، الإشراف على الأنشطة التي تنفذ بالتعاون مع الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات القومية، وتشمل هذه الجهات: وزارة الصحة، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، الأوقاف، الثقافة، التربية والتعليم، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى مؤسسات مثل الأزهر الشريف، الكنيسة، والمجلس القومي للمرأة، وغيرها.

وتشمل الأنشطة مجموعة واسعة من الخدمات المتنوعة، على سبيل المثال، قامت شركة "المتحدة" بتوزيع هدايا ومستلزمات مدرسية في جميع المراكز، بينما نظمت مديرية الشباب والرياضة معسكرات خدمة عامة، مهرجانات كشفية، وندوات توعوية حول مخاطر الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وأقيمت فعاليات رياضية تضمنت عروضًا للكاراتيه والكونغ فو ومسابقات رياضية جماعية وفردية.

مشاركات المديريات الخدمية بمبادرة بناء الإنسان

من جهة أخرى، قدمت مديرية الصحة خدمات طبية من خلال عيادة متنقلة ضمن حملة "من حقك تنظمي" لتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى توفير خدمات علاج طبيعي وتوعية حول تشوهات العمود الفقري. كما نظمت ندوات توعوية عن مبادرة "الألف يوم الذهبية"، وزعت مديرية التضامن الاجتماعي، مساعدات عينية، ووفرت فيزا تكافل وكرامة وشنط مدرسية، إلى جانب تنظيم ندوات توعوية حول برنامج "مودة" لمكافحة الإدمان وتنظيم الأسرة.

ونظمت مديرية الأوقاف بتنظيم ندوات دينية لتعزيز الانتماء وغرس القيم الأخلاقية لدى الطلاب، بينما نظمت الكنيسة المطرانية عروضًا رياضية وفنية، وعقدت مديرية الزراعة، فقد عقدت ندوة إرشادية ونظمت معرضًا للمنتجات الزراعية والنباتات الطبية والعطرية، وشاركت مديرية الثقافة في تنظيم ورش رسم وعروض عرائس بهدف تنمية المهارات واكتشاف المواهب، وشارك أيضًا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتوفير سيارات محملة بالسلع الغذائية وأسطوانات الغاز، فيما نظمت مؤسسة نهضة بني سويف قافلة طبية شملت عدة تخصصات طبية بالتنسيق مع مديرية الصحة، ووفرت العلاج بالمجان.

أثنى المحافظ على أعضاء لجنة التنمية البشرية القائمين على تنفيذ المبادرة، مؤكدًا على أهمية التعاون المثمر بين كافة الأطراف لتحقيق أهداف المبادرة التي تهدف إلى تنمية الإنسان المصري وترسيخ الهوية الوطنية، مضيفًا أن المبادرة ستغطي 225 قرية على مستوى المحافظة لمدة 112 يومًا، بما يتيح الفرصة لجميع أبناء المحافظة للاستفادة من الخدمات المقدمة، فيما تم تنفيذ المبادرة في عدد من القرى، مثل قرى سمسطا، دشطوط، كوم النور، ومنيل غيضان، بإجمالي عدد مستفيدين بلغ 51,837 مواطنًا خلال أول 10 أيام من انطلاقها.