نموذج محاكاة لعملية إخلاء في حالة تعرض مبنى وزارة العمل لحادث طارئ (فيديو وصور)

قالت وزارة العمل فى بيان لها، اليوم الخميس، إن الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية المهنية بالوزارة، قامت بتنفيذ تجربة إخلاء طوارئ فى بعض أدوار ديوان"الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالدورين الرابع والخامس.

ونظم التجربة مجموعة عمل بقيادة محمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي، وباحثين من الإدارة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي برئاسة آمال عبد الموجود، ومدير الإدارة العامة للأزمات نهاد عبد الله، وبالتنسيق مع مدير الإدارة العامة للأمن أشرف صادق.

وقام أعضاء فريق الإخلاء والإسعافات الأولية بديوان عام الوزارة، بتيسير عملية خروج زملائهم بشكل منتظم الي نقاط التجمع الرئيسية المحددة مسبقا بالخارج، وبعد انتهاء تجربة الإخلاء، وتسجيل المدة الزمنية لها، قام العاملين بالعودة الي مكاتبهم،و استئناف العمل بشكل طبيعى.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران للإدارة المركزية وفريق الإخلاء والطوارئ بالوزارة، بعمل محاكاة لخطة إخلاء واقعية، فى حال التعرض لأي حادث طارئ داخل المبنى، وتحديد الأدوار لكل أعضاء فرق الإخلاء والإسعافات الأولية بالوزارة، وأهمية رفع كفاءة العاملين في مجال إدارة الأزمات والكوارث، وتطوير آليات أنظمة الإنذار المبكر، وتجميع وتصنيف البيانات الخاصة بالأزمات التي تحدث بشكل مفاجئ، لأهمية الوعي بالسلامة والصحة المهنية وضرورة تطبيق الأسس السليمة للإخلاء في حالات الطوارئ.

وأوضحت غادة إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير محمد جبران يقوم أعضاء فريق الإخلاء بديوان عام الوزارة بالمرور للتفتيش الدوري على مبنى الوزارة للتأكد من سلامة مسالك الهروب ومخارج الطوارئ.

كما أضافت رئيس الإدارة المركزية، أنه من بين الإدارات التابعة للوزارة، الإدارة العامة للأزمات والتى تختص بتهيئة كافة قطاعات الوزارة لمواجهة الأحداث الطارئة والكوارث ومحاولة إيجاد السبل المؤدية لحلها لتحقيق الاستقرار فى بيئة العمل، بالتعاون والتنسيق مع باقى الإدارات، فى أداء مهامها المنوطة بها طبقًا لمفهوم اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.