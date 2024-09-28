السبت 28 سبتمبر 2024
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيسي تليفزيون وإذاعة القناة

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمكتبه اليوم السبت، خالد جودة رئيس تلفزيون القناة، وسحر سالم رئيس إذاعة القناة؛ لبحث ومناقشة سبل التعاون المشترك بين الجهاز التنفيذي للمحافظة وإذاعة وتلبفزيون القناة لخدمة المواطنين بالإسماعيلية. 

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اعتزاز براديو وتليفزيون القناة 

وفي مستهل اللقاء، أكد محافظ الإسماعيلية اعتزازه براديو وتليفزيون القناة، ودورهم الرائد في الإعلام الإقليمي، وخدمة مواطني إقليم القناة وسيناء، وتوثيق  الفعاليات والاحتفالات بالإسماعيلية منذ ٣٨ عامًا.

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

توجيه الشكر لمحافظ الإسماعيلية 

ومن جانبهما، وجَّه رئيسي راديو وتلفزيون القناة الشكر لمحافظ الإسماعيلية على حسن وحفاوة الاستقبال، وما يبذله من جهد لخدمة مواطني الإسماعيلية، وأصبح ملموسًا على أرض الواقع. 

 

تعاون مشترك بين الجانبين

وخلال اللقاء تم عرض ومناقشة سبل التعاون المشترك بين محافظة الإسماعيلية، وراديو وتلفزيون القناة، فيما يخص تغطية كافة الفعاليات والمبادرات التي تطلقها المحافظة، والدور التوعوي لراديو وتلفزيون القناة في نشر ثقافة المشاركة المجتمعية للمواطنين بالإسماعيلية، خاصة في قطاع النظافة العامة. 

وتطرق اللقاء لتنظيم فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في نسخته الرابعة والعشرين، والمقرر افتتاح فعالياته بطابور عرض الفرق المشاركة "الديفيليه"، يوم الثلاثاء القادم بشارع محمد علي أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم في تمام الساعة الخامسة مساءً، وحفل افتتاح المهرجان يوم الأربعاء المقبل في الثامنة مساءً بقصر ثقافة الإسماعيلية. 

 

الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة

بجانب احتفال محافظة الإسماعيلية بالعيد القومي للمحافظة، في ١٦ أكتوبر المقبل، والذي يوافق ذكرى مقاومة شعب الإسماعيلية للاحتلال الإنجليزي عام ١٩٥١.

ومن الجدير ذكره، أن راديو وتلبفزيون القناة تم إنشاؤهما في ٢٥ أكتوبر ١٩٨٨، وعرف تليفزيون القنال سابقًا بالقناة الرابعة، لخدمة إقليم القناة (الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الشرقية)، ويقع مقر القناة بالإسماعيلية.

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