محافظ الإسماعيلية يهنئ بطلة رفع الأثقال رحمة أحمد بعد حصدها 3 ميداليات ذهبية

هنأ اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، البطلة رحمة أحمد لاعبة المنتخب المصري لرفع الأثقال والمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، لتتويجها بثلاث ميداليات ذهبية، في وزن 87 كجم، ببطولة العالم تحت 20 سنة.

اشادة بإنجاز رحمة أحمد

وأشاد "أكرم" بهذا الإنجاز المشرف، والذي يعكس مدى نجاح المشروع في اكتشاف وصقل المواهب الرياضية الواعدة بمحافظة الإسماعيلية، ويشجعنا على بذل المزيد من الجهد لدعم الرياضة بمحافظة الإسماعيلية.



بطلة المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

وتمكنت رحمة أحمد لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال والمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، بمركز شباب المحسمة، من التتويج بثلاث ميداليات ذهبية في منافسات وزن تحت 87 كجم، ببطولة العالم تحت 20 سنة التي تستضيفها مدينة ليون الإسبانية وتستمر حتى 27 سبتمبر الجاري.

مجموع النقاط ببطولة العالم

حيث توجت اللاعبة بذهبية منافسات الخطف بعد رفع ثقل قدره 110 كجم، وذهبية الكلين والنتر بعد رفع ثقل قدره 130 كجم، لتتوج بذهبية المجموع بإجمالي 240 كجم.

ابنة قرية المحسمة

ومن الجدير ذكره، أن رحمة أحمد بنت محافظة الإسماعيلية "مركز شباب المحسمة"، ولاعبة المنتخب المصري لرفع الأثقال والمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، الذي يتم تنفيذه بالإسماعيلية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الإسماعيلية.