السبت 28 سبتمبر 2024
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القنصل المصري في فرنسا والأميرة فوزية لطيفة في ضيافة جناح هيئة قناة السويس بموناك

جانب من مشاركة قناة
جانب من مشاركة قناة السويس بالمعرض، فيتو

استقبل جناح هيئة قناة السويس في معرض موناكو الدولي لليخوت، السفيرة هايدي سري قنصل مصر العام في مرسيليا وجنوب فرنسا وإمارة موناكو وبرفقتها وفد ضم عددا من الشخصيات العامة منها الأميرة فوزية لطيفة.  

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مشاركة مشرفة لمصر 

وأعربت السفيرة هايدي سري القنصل المصري العام في مرسيليا عن سعادتها بالمشاركة المتميزة والتمثيل المشرف لمصر من خلال تواجد هيئة قناة السويس بمعرض موناكو الدولي للعام الثاني على التوالي. 

 

أهمية المشاركة المصرية 

وأكدت القنصل المصري العام في جنوب فرنسا وإمارة موناكو على أهمية المشاركة المصرية في المحافل والمعارض الدولية المتخصصة في مجال السياحة البحرية وسياحة اليخوت لما تتيحه من فرص واعدة لوضع مصر على خريطة سياحة اليخوت العالمية.  

 

جهود هيئة قناة السويس 

خلال زيارتها، استمعت السفيرة هايدي سري إلى شرح تفصيلي عن الجهود التي تبذلها هيئة قناة السويس في مجال تشجيع سياحة اليخوت، كما اطلعت على مقومات وإمكانيات مارينا يخوت قناة السويس بالإسماعيلية  كنموذج عصري ومستدام وجاذب للسياحة البحرية في مصر.  

 

من جانبها، أكدت الأميرة فوزية لطيفة ابنة الملك أحمد فؤاد الثاني آخر ملوك مصر أن قناة السويس تحظى بأهمية خاصة في الوجدان الإنساني، معربة عن فخرها بالتمثيل المشرف لهيئة قناة السويس ومصر في أهم المعارض السياحية الدولية.  

 

التراث البحرى المصري 

وأشارت الأميرة فوزية إلى ما يتمتع به التراث البحري المصري من علامات بارزة وتاريخ مشرف، معربة عن أملها في مشاركة يخت "المحروسة "في معرض موناكو الدولي لليخوت العام المقبل لما يمثله اليخت من أيقونة بحرية لا مثيل لها.  

 

جدير بالإشارة، أن جناح هيئة قناة السويس في معرض موناكو الدولي شهد إقبالا واسعا من ممثلي عدد من الجهات العاملة في مجال سياحة اليخوت ممن أبدوا اهتماما كبيرا بالتعرف عن قرب على استراتيجية تطوير مراين اليخوت التابعة للهيئة، وما تقدمه الهيئة من حوافز وتسهيلات لتشجيع عبور اليخوت عبر قناة السويس والتراكي بالمراين التابعة لها. 

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