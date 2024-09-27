الجمعة 27 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يتابع استعدادات القرية الأولمبية لاستقبال المشاركين بمهرجان الفنون الشعبية (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، استعدادات القرية الأولمبية، لاستقبال الفرق المشاركة بمهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية.

محافظ الإسماعيلية يهنئ بطلة رفع الأثقال رحمة أحمد بعد حصدها 3 ميداليات ذهبية

الإسماعيلية تتجمل لاستقبال ضيوف مهرجان الفنون الشعبية (صور)

أداء صلاة الجمعة بمسجد القرية الأولمبية  

حيث أجرى محافظ الإسماعيلية جولة بالقرية عقب ادائه لصلاة الجمعة، وذلك بحضور العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني بالمحافظة، والعاملين بالقرية. 

جانب من الجولة، فيتو

موعد بدء وصول الفرق المشاركة بمهرجان الفنون الشعبية 

وحرص "أكرم" على متابعة استعدادات القرية الأوليمبية لاستقبال الفرق المشاركة بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في نسخته الرابعة والعشرين، والتي يبدأ وصولها من غد السبت الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤. 

جانب من الجولة، فيتو

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بحسن استقبال كافة ضيوف محافظة الإسماعيلية، من مختلف المحافظات المصرية داخل القرية، وتوفير سُبل الراحة والإقامة الجيدة، وخروج المهرجان بالمستوى اللائق بمحافظة الإسماعيلية ومواطنيها.  

جانب من الجولة، فيتو

يذكر، أن القرية الأوليمبية بالإسماعيلية تستضيف الفرق المصرية المشاركة في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في نسخته الرابعة والعشرين، وهي (الشرقية- أسوان- الإسكندرية- الوادي الجديد- شلاتين- المنيا- العريش- بورسعيد- أسيوط- النيل). 

ومن المقرر أن يقام طابور عرض الفرق المشاركة "الديفيليه"، في الخامسة مساء الثلاثاء القادم، في الأول من أكتوبر القادم، بشارع محمد علي بحي أول مدينة الإسماعيلية.  

على أن يكون حفل افتتاح الدورة الرابعة والعشرين لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، والذي يقام تحت شعار "مصر حاضنة الأمة"، في تمام الثامنة مساء الأربعاء القادم ٢ أكتوبر ٢٠٢٤، على المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية بحي ثالث مدينة الإسماعيلية. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية القرية الاوليمبية مهرجان الاسماعيلية للفنون الشعبية الدورة 24 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يهنئ بطلة رفع الأثقال رحمة أحمد بعد حصدها 3 ميداليات ذهبية

الإسماعيلية تتجمل لاستقبال ضيوف مهرجان الفنون الشعبية (صور)

برنامج ندوات مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

المراكز التكنولوجية بالإسماعيلية تواصل استقبالها للمواطنين الراغبين في التصالح (صور)

الأكثر قراءة

اتفرج ببلاش، 6 قنوات تذيع مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024

شاهد، مغادرة الوفود قاعة الأمم المتحدة وهتافات احتجاجية ضد نتنياهو قبل إلقاء كلمته

زلزال يضرب شرق سد النهضة بإثيوبيا

السوبر الإفريقي، صدمة فى معسكر الزمالك قبل مواجهة الأهلي

تردد القنوات المفتوحة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي

القبض على طبيبين في الأقصر بعد فيديو التحرش بسيدات أثناء الكشف

شاهد ملعب المملكة أرينا قبل 5 ساعات من مباراة الأهلي والزمالك (صور)

منوعات

المزيد

«الإبداع في كل حذاء» مهنة الإسكافي تتحدى الحداثة، والأسطى عزيز: فن يحتاج إلى ضمير واهتمام (فيديو وصور)

أزمة حادة بين تركيا وألمانيا والمفوضية الأوروبية تتدخل

الأطعمة المناسبة وطرق التعامل معها، كيفية تربية النسانيس في المنزل؟ (فيديو)

الأعنف منذ 173 عاما، إعصار هيلين يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 27 -9-2024

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة 27 -9-2024 بالسوق المحلى

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

ضحايا الأهلي في 8 مواجهات شهدت تتويجه بالسوبر الإفريقي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحرامي في المنام وعلاقته بالسعادة والاستقرار المادي والمعنوي

صيغ الاستعاذة من الشيطان وأحكام التلفظ بها في الصلاة

تفسير حلم الاستحمام في المنام وعلاقته بالإقلاع عن الذنوب والمعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية