محافظ الإسماعيلية يتابع استعدادات القرية الأولمبية لاستقبال المشاركين بمهرجان الفنون الشعبية (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، استعدادات القرية الأولمبية، لاستقبال الفرق المشاركة بمهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية.

أداء صلاة الجمعة بمسجد القرية الأولمبية

حيث أجرى محافظ الإسماعيلية جولة بالقرية عقب ادائه لصلاة الجمعة، وذلك بحضور العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني بالمحافظة، والعاملين بالقرية.

جانب من الجولة، فيتو

موعد بدء وصول الفرق المشاركة بمهرجان الفنون الشعبية

وحرص "أكرم" على متابعة استعدادات القرية الأوليمبية لاستقبال الفرق المشاركة بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في نسخته الرابعة والعشرين، والتي يبدأ وصولها من غد السبت الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤.

جانب من الجولة، فيتو

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بحسن استقبال كافة ضيوف محافظة الإسماعيلية، من مختلف المحافظات المصرية داخل القرية، وتوفير سُبل الراحة والإقامة الجيدة، وخروج المهرجان بالمستوى اللائق بمحافظة الإسماعيلية ومواطنيها.

جانب من الجولة، فيتو

يذكر، أن القرية الأوليمبية بالإسماعيلية تستضيف الفرق المصرية المشاركة في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في نسخته الرابعة والعشرين، وهي (الشرقية- أسوان- الإسكندرية- الوادي الجديد- شلاتين- المنيا- العريش- بورسعيد- أسيوط- النيل).

ومن المقرر أن يقام طابور عرض الفرق المشاركة "الديفيليه"، في الخامسة مساء الثلاثاء القادم، في الأول من أكتوبر القادم، بشارع محمد علي بحي أول مدينة الإسماعيلية.

على أن يكون حفل افتتاح الدورة الرابعة والعشرين لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، والذي يقام تحت شعار "مصر حاضنة الأمة"، في تمام الثامنة مساء الأربعاء القادم ٢ أكتوبر ٢٠٢٤، على المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.