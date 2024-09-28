بعد إعلان استشهاد حسن نصر الله، الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عمليتي اغتيال في بيروت

استشهاد حسن نصر الله، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم السبت، أن مصدرا عسكريا إسرائيليا أكد أن سلاح الجو نفذ قبل قليل عمليتي اغتيال في بيروت.

استشهاد حسن نصر الله في الغارة الإسرائيلية على بيروت

ويأتي ذلك بعد إعلان حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم السبت عن استشهاد الأمين العام للحزب حسن نصر الله.

وجاء في بيان حزب الله «سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدًا عظيمًا قائدًا بطلًا مقدامًا شجاعًا حكيمًا مستبصرًا مؤمنًا، ملتحقًا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء».

حزب الله يعترف باستشهاد حسن نصر الله

وأضاف الحزب في البيان: «لقد التحق سماحة السيد حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله برفاقه الشهداء العظام الخالدين الذين قاد مسيرتهم نحوًا من ثلاثين عامًا، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفًا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء".