الجمعة 27 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الكشف على 1873 مريضًا في قافلة طبية ببني سويف

قافلة طبية ببني
قافلة طبية ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تنفيذ خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة من خلال إدارة القوافل العلاجية، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية الشاملة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن جهود الحكومة في إطار توجيهات القيادة السياسية لتوفير الرعاية الصحية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال استعراض المحافظ لتقرير أعدته الدكتورة سماح جاد، وكيلة وزارة الصحة، حول تنفيذ قافلة طبية بقرية طما فيوم التابعة لمركز إهناسيا، على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين، تضمنت القافلة 9 عيادات في 8 تخصصات مختلفة شملت الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، والعظام، مع اتباع إجراءات وقائية مشددة.

 

كشف وعلاج بالمجان لـ1873 مريضًا 

تم الكشف على 1873 مريضًا وصرف العلاج لهم مجانًا، وإجراء 240 تحليل دم، و48 تحليل طفيليات، و9 حالات أشعة عادية، بالإضافة إلى إصدار 3 قرارات علاج على نفقة الدولة، وتحويل 3 مرضى إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، كما تم إجراء 160 فحص موجات فوق صوتية.

 

كما شملت القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لـ160 مواطنًا تناولت مواضيع مثل الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، والرضاعة الطبيعية، إضافة إلى ذلك، تم إجراء فحوصات للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ300 مواطن، ووصل إجمالي الخدمات المقدمة من القافلة إلى 5036 خدمة.

 

يذكر أن هذه القوافل تتم تحت إشراف مديرية الصحة ببني سويف بقيادة الدكتور ياسر خيري، منسق القوافل العلاجية، والدكتور محمد خلف، مسؤول الإمداد الطبي، بالإضافة إلى الفريق الإداري والتقني الداعم للقافلة.

 

مصرع شخصين في تصادم سيارة ملاكي بجمل بطريق "بني سويف - الزعفرانة"

الداخلية تكشف تفاصيل سقوط عصابة بني سويف لتزوير العملات وترويجها

إزالة 425 حالة إشغال وغلق 4 محال مخالفة في إهناسيا ببني سويف

بسبب شقاوته، حبس ربة منزل لاتهامها بتعذيب لبن زوجها حتى الوفاة ببني سويف

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

بني سويف محافظة بني سويف أخبار بني سويف لحظة بلحظة محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف اليوم

مواد متعلقة

إزالة 425 حالة إشغال وغلق 4 محال مخالفة في إهناسيا ببني سويف

حبس مندوب مبيعات وسائق بتهمة ترويج عملات مُقلدة ببني سويف

بسبب شقاوته، حبس ربة منزل لاتهامها بتعذيب لبن زوجها حتى الوفاة ببني سويف

مصرع شخصين في تصادم سيارة ملاكي بجمل بطريق "بني سويف - الزعفرانة"

لجنة وزارية لتعزيز فرص الاستثمار بنادي بني سويف الرياضي (صور)

مدير مستشفيات جامعة بني سويف يتفقد توسعات أقسام الطوارئ والأقسام

صحة بني سويف تنفذ تدريبًا وقائيًا عن فحص مخالطي مرضى الجذام (صور)

الفرح تحول إلى عزاء، وفاة شاب بأزمة قلبية قبل ساعات من زفافه ببني سويف

الأكثر قراءة

السوبر الإفريقي، صدمة فى معسكر الزمالك قبل مواجهة الأهلي

القبض على طبيبين في الأقصر بعد فيديو التحرش بسيدات أثناء الكشف

العقوبة المتوقعة لطبيبي فيديو التحرش بالأقصر

متورط بتفجيرات البيجر في لبنان، من هو خوسيه الذي تبحث عنه النرويج؟

سلوت يتهرب مجددا من حسم مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

أصحاب أشهر قاضية ممكن.. لعنة يخشاها الزمالك قبل مواجهة الأهلي بالسوبر الإفريقي (فيديو جراف)

أغلى لاعب تسويقيًّا في قمة الأهلي والزمالك قبل السوبر الإفريقي

تكليفات وقرارات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة

منوعات

المزيد

الأعنف منذ 173 عاما، إعصار هيلين يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية

علماء روس يستخدمون الفيروسات لعلاج جروح الطلقات النارية، ما القصة؟

تنفيذ ثاني إعدام بالنيتروجين في تاريخ الولايات المتحدة رغم الانتقادات

رسالة سرية من الأمير هاري إلى كيت ميدلتون

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 27 -9-2024

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة 27 -9-2024 بالسوق المحلى

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مصر صاحبة الرصيد الأكبر بـ 12 لقبا.. أبطال السوبر الإفريقي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الاستحمام في المنام وعلاقته بالإقلاع عن الذنوب والمعاصي

شباب حول الرسول، زيد بن أرقم "صدقه الله مرتين"

تفسير حلم المطاردة في المنام وعلاقته بالعجز عن حل المشاكل العائلية

المزيد
الجريدة الرسمية