الكشف على 1873 مريضًا في قافلة طبية ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تنفيذ خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة من خلال إدارة القوافل العلاجية، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية الشاملة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن جهود الحكومة في إطار توجيهات القيادة السياسية لتوفير الرعاية الصحية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال استعراض المحافظ لتقرير أعدته الدكتورة سماح جاد، وكيلة وزارة الصحة، حول تنفيذ قافلة طبية بقرية طما فيوم التابعة لمركز إهناسيا، على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين، تضمنت القافلة 9 عيادات في 8 تخصصات مختلفة شملت الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، والعظام، مع اتباع إجراءات وقائية مشددة.

كشف وعلاج بالمجان لـ1873 مريضًا

تم الكشف على 1873 مريضًا وصرف العلاج لهم مجانًا، وإجراء 240 تحليل دم، و48 تحليل طفيليات، و9 حالات أشعة عادية، بالإضافة إلى إصدار 3 قرارات علاج على نفقة الدولة، وتحويل 3 مرضى إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، كما تم إجراء 160 فحص موجات فوق صوتية.

كما شملت القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لـ160 مواطنًا تناولت مواضيع مثل الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، والرضاعة الطبيعية، إضافة إلى ذلك، تم إجراء فحوصات للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ300 مواطن، ووصل إجمالي الخدمات المقدمة من القافلة إلى 5036 خدمة.

يذكر أن هذه القوافل تتم تحت إشراف مديرية الصحة ببني سويف بقيادة الدكتور ياسر خيري، منسق القوافل العلاجية، والدكتور محمد خلف، مسؤول الإمداد الطبي، بالإضافة إلى الفريق الإداري والتقني الداعم للقافلة.