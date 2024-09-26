مصرع شخصين في تصادم سيارة ملاكي بجمل بطريق "بني سويف - الزعفرانة"

لقي شخصان مصرعهما منذ قليل في حادث تصادم مأساوي بين سيارة ملاكي وجمل على طريق "بني سويف - الزعفرانة" في نطاق محافظة البحر الأحمر، حيث وقع الحادث أثناء سير السيارة على الطريق الصحراوي، ما أدى إلى انقلابها بالكامل نتيجة الاصطدام المفاجئ بالجمل.

بلاغ حادث تصادم سيارة ملاكي بجمل

وقد توجهت على الفور قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، للعمل على استخراج الجثث ونقلها إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى مركز عمليات شرطة النجدة بلاغًا من بعض المارة على الطريق يفيد بوقوع الحادث المأساوي بين السيارة والجمل، حيث أسفر عن وفاة رجل وسيدة مسنة كانا على متن السيارة.

وبحسب المصادر الأمنية، فإن الحادث وقع بسبب سوء الرؤية على الطريق، إضافة إلى عدم وجود إنارة كافية في المنطقة، مما حال دون رؤية الجمل في الوقت المناسب لتفادي التصادم.

الإسعاف تنتقل لموقع الحادث

على الفور، تم إصدار التوجيهات بسرعة انتقال سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث جرى استخراج الجثتين من داخل السيارة ونقلهما إلى أقرب مستشفى لإيداعهما في المشرحة.

وتعمل الجهات المعنية حاليًا على التحقيق في ملابسات الحادث، لمعرفة تفاصيل إضافية حول كيفية وقوعه، والتأكد مما إذا كانت هناك عوامل أخرى ساهمت في الحادث.

وعند الانتقال والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن مصرع كل من "محمد.ح.س"، البالغ من العمر 40 عامًا ويقيم بمحافظة القاهرة، و"سوزان. ف.ع"، البالغة من العمر 74 عامًا والمقيمة بمحافظة الفيوم.

ويُشار إلى أن حالة الطريق في تلك المنطقة تشهد بين الحين والآخر حوادث مماثلة نتيجة مرور الجمال بشكل عشوائي على الطريق الصحراوي.

وتستمر قوات الشرطة في جهودها لتحديد ملابسات الحادث بشكل أدق، بما في ذلك الاستماع إلى شهود العيان، والتحقق من وجود أي عوامل أخرى ساعدت في وقوع الحادث، مثل حالة الطقس أو السرعة الزائدة، وتقوم الجهات المختصة بإزالة آثار الحادث في أسرع وقت ممكن لضمان عدم تأثيره على حركة المرور في المنطقة.

