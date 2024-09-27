لحق بوالده، مصرع طفل متاثرًا بإصابته في حادث تصادم ببني سويف

لقي طفل مصرعه، منذ قليل، داخل أحد مستشفيات بني سويف متأثرًا بإصابته إثر حادث تصادم، ليلحق بوالده الذي توفي في نفس الحادث، الذي وقع نتيجة تصادم دراجة بخارية كان يقودها الأب بسيارة ملاكي أمام قرية قمن العروس بمركز الواسطى شمال بني سويف.

وأصيب الطفل "أحمد محمود"، البالغ من العمر 4 سنوات، بجرح قطعي في الرأس يبلغ طوله 5 سم، واشتباه في نزيف بالمخ. كما أصيبت شقيقته "فدوه" البالغة من العمر 5 سنوات بجروح وكدمات متفرقة، بينما توفي والدهما "محمود كامل"، البالغ من العمر 48 عامًا، أثناء نقله إلى مستشفى الواسطى المركزي، إثر إصابته بنزيف داخلي في المخ.

بلاغ حادث تصادم ببني سويف

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن بني سويف، بلاغًا بالحادث، فتم توجيه سيارات الإسعاف بسرعة إلى الموقع، حيث تم نقل المصابين والجثة إلى مستشفى الواسطى المركزي، وتبين أن الأب، الذي كان يعمل مدرسًا للغة العربية، لقي مصرعه خلال عملية النقل إلى المستشفى، حيث تم استدعاء مفتش الصحة لفحصه وتحديد سبب الوفاة.

واستقبلت المستشفى الطفلين المصابين، حيث لفظ الطفل أحمد أنفاسه الأخيرة متأثرًا بجراحه، في حين تلقت شقيقته فدوه العلاج اللازم لجروحها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في الوقت الذي فتحت فيه الشرطة تحقيقًا للوقوف على ملابسات الحادث.

إيداع الجثتين بمشرحة المستشفى

وتم إيداع جثتي الأب والابن بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدا لاستصدار تصاريح الدفن، بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص، وتسليم الجثتين لأهلية المتوفيين لدفنهما بمقابر أسرتهما ببني سويف.