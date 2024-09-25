هيئة الدواء: هدفنا توفير دواء فعال وآمن للمريض المصري

أكد الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية أن السوق المصري للدواء كان يعاني الفترة الأخيرة من الأدوية المنتهية الصلاحية، مشيرا إلى أن دور الهيئة ضمان توفير منتج آمن فعال للمريض المصري.

وأشار في مؤتمر صحفي عقده اليوم إلى أن آخر مبادرة في عام 2017 لسحب الأدوية لم تنفذ بالشكل المأمول، مؤكدا أن الأولوية للهيئة الآن توفير دواء فعال للمريض المصري، مضيفا أنه تم التعاون مع ممثلي الشركات وغرفة صناعة الدواء لتنفيذ سحب الأدوية منتهية الصلاحية.

وعقد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء للكشف عن إجراءات وآليات سحب الأدوية منتهية الصلاحية.

وأعلنت هيئة الدواء المصرية عن ضخ أكثر من ١٥٦ مليون عبوة من أكثر من ٣٠٠ مستحضر في السوق وذلك في إطار حرص الحكومة على متابعة سوق الدواء، واستمرار جهود هيئة الدواء المصرية لضمان توافر الأدوية الضرورية في السوق المحلي؛ تم ضخ كميات إضافية من العديد من المستحضرات الدوائية المهمة أبرزهم أدوية الضغط والقلب والسكر والأورام والمضادات الحيوية.

تتضمن هذه المستحضرات أصنافًا من مجموعات علاجية متعددة، مع استمرار المتابعة لضمان توافرها بشكل مستمر، ومن تلك المستحضرات على سبيل المثال:

VIDROP DROPS 2800IU 15ML, ASPOCID TABS 75MG, BETADERM CREAM.1% 30G, ALPHINTERN C.TAB , ANALLERGE TABS 4MG , CARVID TABS 6.25MG , ROWATINEX CAPS

كما يمكن للصيدليات العامة الإبلاغ عن عدم توافر أي من المستحضرات الطبية في المخازن أو شركات التوزيع من خلال الرابط التالي:

وتهيب هيئة الدواء المصرية بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة، للإبلاغ عن المخالفات التي تخص المستحضرات أو المنشآت الصيدلية من خلال الخط الساخن ١٥٣٠١.